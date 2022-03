Mandag satte han Ruslands atomvåben i kampberedskab.

Og siden da har mange spekuleret, hvad Vladimir Putin nu kan finde på at gøre som sit næste træk efter påbegyndelsen af invasionen i Ukraine.

Danskerne er i hvert fald gået ind i jagten på jodtabeletter og Matas melder nu udsolgt. Men hvordan ser situationen egentlig ud?

Ifølge et skøn fra Federation of American Scientists (FAS), så har Rusland i alt 5.977 nukleare sprænghoveder, hvilket er mere end nogen anden nation i verden.

Professor Stephan Fruehling, som er leder i afdelingen for militærstrategi og forsvarsforskning ved The Australian National University, er kendt som ekspert i militær planlægning og forsvarspolitik samt militærstrategier, atomvåben og NATO, og han forsøger at give sit besyv på situationen.

Han tror dog ikke umiddelbart på en atomeskalering, men han forklarer, hvad der ville ske, hvis det utænkelige ville ske.

I et afsnit af podcasten 'I've Got News For You', som nu bliver spredt på nettet, fortæller han om, hvad der kan ske, hvis Putin – mod alle odds – trykker på den berygtede atomknap.

For ifølge Fruehling, så afhænger det af selve sprænghovedets størrelse.

Russian President Vladimir Putin speaks about putting nuclear deterrence forces on high alert, in this still image obtained from a video, in Moscow, Russia, February 27, 2022.

Jo større et sprænghoved – jo mere ødelæggelse.

Han siger, at atomvåben ikke nødvendigvis bruges til at dræbe og skabe ødelæggelse, og siger, at små atomvåben kan bruges som en slags demonstrationsangreb, der kun kan flade nogle få træer.

Men der er ingen tvivl om, at hvis det har den korrekte størrelse, kan det have katastrofale konsekvenser med al den energi, som frigives ved sammenstød.

Atomvåbnet kan give biologiske skadevirkninger af en atomeksplosion dels direkte trykpåvirkninger, varmestråling og ioniserende stråling, dels brandstormen og dels det radioaktive nedfald og faktorer som vejr og vind kan også bidrage til den langsigtede miljøskade, som en atombombe kan forårsage.

»Hvis man har et atomvåben, der er eksploderet på jorden, får man en meget betydelig sky af nedfald og lokal forurening,« siger han.

Fruehling forklarer, at det radioaktive nedfald efter detonationen forurener både livsvigtigt vand, udover at ødelægge vigtige fødekæder.

Men eksperten Stephan Fruehling mener dog ikke ikke, at Rusland vil bruge atomvåben mod Ukraine, og henviser til Ruslands militærhistorie, hvor en eskalering til atomkrig sandsynligvis vil virke for brat.

Den amerikanske præsident Joe Biden har på nuværende tidspunkt ikke valgt at opskalere det amerikanske atomvåbenberedskab, da man ikke vurderer situationen som en trussel.

Det er kun sket en gang før, at atomvåben er blevet brugt i krigsførelse. Det var da USA bombede de japanske byer Hiroshima og Nagasaki tilbage i august 1945.

80 procent af bygningerne inden for to kilometer fra bomben blev jævnet med jorden.

Næsten 75.000 mennesker, der oplevede angrebet, døde af enten direkte dødelig stråling, forbrændinger og skader fra faldende genstande.