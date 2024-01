Nattens amerikansk-britiske angreb mod den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen kom efter et omhyggeligt og omfattende forarbejde, forklarer dansk ekspert.

Han forventer, at der vil komme mere.

Målet for angrebet var ifølge amerikanerne at slå til mod Houthi-bevægelsen, som i adskillige måneder har stået bag en længere række af angreb mod den internationale kommercielle skibsfart i Det Røde Hav.

Men efter en periode, hvor amerikanerne har tøvet med at reagere, slog man natten til fredag til med angreb med både fly, skibe og ubåd mod våbenlagre og overvågningssystemer.

»Amerikanerne har været nødt til at vente, for de har ikke været klar,« understreger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, over for B.T.

Men nu har amerikanerne altså gjort alt forarbejdet, konstaterer han.

»De har fået samlet militær magt i området, og samtidig har udenrigsminister Antony Blinken været på rundtur i Mellemøsten i de seneste dage, ligesom de har været rundt og samle opbakning fra allierede,« forklarer Peter Viggo Jakobsen.

»Onsdag fik de vedtaget en resolution i FN's Sikkerhedsråd, hvor Rusland og Kina undlod at stemme imod, og dermed var der sikret diplomatisk rygdækning til en aktion,« siger han.

Fakta: Hvem og hvad er Houthi-bevægelsen I kølvandet på krigen mellem Israel og Hamas, har Houthi-bevægelsen angrebet internationale skibe i Det Røde Hav. Natten mellem torsdag og fredag har USA og Storbritannien angrebet mål med forbindelse til Houthi-bevægelsen i Yemen. Men hvem og hvad er Houthi-bevægelsen? Houthierne er en væbnet gruppe fra en undersekt af Yemens shiamuslimske mindretal.

Houthi-bevægelsen har fået deres navn fra bevægelsens grundlægger, Hussein al Houthi.

Gruppen blev dannet i 1990'erne for at kæmpe mod - ifølge dem selv - den daværende præsidents Ali Abdullah Salehs korruption.

Siden 2014 har Houthi-bevægelsen kæmpet en borgerkrig mod Yemens regering.

Ifølge FN har borgerkrigen forsaget 377.000 dødsfald og fordrevet fire millioner mennesker.

Houthi-bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk-ledede modstand mod Israel, USA og Vesten sammen med Hamas og Hizbollah.

Iran støtter Houthi-bevægelsen.

Resolutionen indeholdt en formulering om, at houthierne øjeblikkeligt skulle stoppe alle angreb, som forhindrer verdenshandlen samt fred og sikkerhed i regionen. Og dermed var alle brikkerne faldet på plads for nattens angreb.

Rusland har imidlertid fredag morgen fordømt angrebet.

Umiddelbart efter FN-beslutningen angreb Houthi-bevægelsen så igen torsdag. Det var det 27. missil- eller droneangreb mod den kommercielle skibsfart i Det Røde Hav siden 19. november.

De mange angreb har ført til, at 20 procent af verdens containerskibe, herunder Mærsks skibe, nu helt undgår Det Røde Hav.

De store fragtskibe er i stedet nødt til at sejle den lange vej syd om Afrika.

Houthi-bevægelsen er en væbnet gruppe, der stammer fra Yemens shiamuslimske flertal. Den blev dannet i 1990erne og har siden 2014 kæmpet en borgerkrig mod landets regering.

»Houthierne ser sig selv ideologisk som en del af den modstandsakse mod USA, som Iran har lavet,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»De har foretaget deres angreb på vegne af iranerne, ligesom iranerne også støtter Hamas og Hizbollah. Houthierne samarbejder også med grupper i Syrien og Irak,« forklarer han.

Bevægelsen har desuden – hjulpet af Iran – ligget i krig med Saudi-Arabien siden 2015.

Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen. Foto: Søren Bidstrup

»Saudi-Arabien intervenerede for at nedkæmpe Houthi-bevægelsen, som truede saudiske interesser i Yemen. Men det gik ikke så godt, og Yemen er blevet en slags Afghanistan for saudierne,« opsummerer Peter Viggo Jakobsen.

Houthierne har selv forklaret, at de siden november alene har angrebet israelske skibe eller skibe til og fra israelske havne, og dermed er deres aktioner forbundet med den igangværende konflikt i Gaza.

Er vi på vej mod en storkrig mellem USA og Iran?

»Nej, det tror jeg ikke. Hverken amerikanerne eller iranerne har nogen interesse i en direkte krig,« fastslår Peter Viggo Jakobsen.

»Iran tør ikke gå i en direkte krig mod amerikanerne. Og hvis USA omvendt skulle angribe Iran, ville de være tvunget til at bruge en månedlang bombekampagne på at fjerne det iranske atomprogram,« forklarer han.

»Så jeg tror, at parterne vil fortsætte med at stikke til hinanden, men samtidig sørge for, at det ikke stikker af,« understreger han.

Hvad kommer der til at ske nu?

»I første omgang vil Houthi-bevægelsen reagere med militær magt. Og så vil USA sandsynligvis slå til igen, bare hårdere,« siger Peter Viggo Jakobsen.

»Men for amerikanerne og briterne handler det om at bevare den internationale opbakning, som de har nu. De vil gøre større bestræbelser på at undgå civile tab end Israel har gjort,« tilføjer han.

Peter Viggo Jakobsen forventer, at amerikanerne og deres allierede nu har den fornødne militære styrke i området til at forhindre yderligere angreb mod skibsfarten.