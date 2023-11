Fire ord. Mere skal den juridiske ekspert ikke bruge til at udlægge, hvordan udfaldet af retssagen tegner til at blive.

»Donald Trump er færdig,« lyder Nick Akermanns enkle analyse.

Sådan siger han i et interview med CNN, efter at ekspræsidenten tidligere i denne uge indtog vidneskranken ved retten i New York i den verserende bedragerisag mod ham.

Men det skulle han ikke have gjort.

Donald Trump vidnede tidligere på ugen. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump vidnede tidligere på ugen. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Det konkluderer Nick Akermann.

Årsagen er, at Donald Trump tidligere – i den indledende høring – gjorde noget helt andet.

For dengang afviste han at svare på ethvert spørgsmål med henvisning til 'The Fifth' – det vil sige det femte tillæg i den amerikanske grundlov, som betyder, at man kan nægte at svare på spørgsmål, hvis det kan inkriminere en selv.

Mere end 400 gange var det faktisk meldingen fra Donald Trump.

»Alle i min position, som ikke tager 'The Fifth', er et fjols, et fuldkomment fjols,« lød det efterfølgende fra Donald Trump.

Men nu har han altså alligevel sat sig i vidneskranken og har afgivet forklaring.

Her erklærede Donald Trump sig på mange forskellige måder totalt uskyldig i den svindel, han er tiltalt for: At have pustet sine ejendomsværdier voldsomt op for at kunne optage lån og få skattefordele.

Ifølge Nick Akermann, der tidligere har været assisterende justitsminister i New York, har han aldrig oplevet noget lignende.

Anklager i sagen er Letitia James. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anklager i sagen er Letitia James. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg har praktiseret civilret i mere end 40 år, og jeg har set utallige klienter tage 'The fifth', men jeg aldrig set nogen gøre noget så dumt at begynde at afgive vidneforklaring efterfølgende,« siger Nick Akermann.

Han fortsætter:

»Det handler i virkeligheden om , at han er kommet med modstridende vidneudsagn. Og du kan bruge hans 'fifth' mod ham til i bund og grund og sige, at han lyver, eller at han manipulerer med systemet, når han går ind og siger, at han nægter at svare på spørgsmål,« siger Nick Akermann:

»Jeg kan simpelthen ikke se, hvor hvordan dommeren i sidste ende ikke når frem til, at Donald Trump 'har løjet så bukserne flyver'.«

Anklagemyndigheden mener, at Donald Trump har svindlet for 250 millioner dollar svarende til 1,7 milliarder kroner.

Efter sit vidneudsagn forleden udtalte han: »Jeg synes, at det gik rigtigt godt.«