Det er helt uden fortilfælde, at en præsident lægger sig ud med pressen, som det skete onsdag, hvor et ordkløveri på et pressemøde endte med, at en CNN-korrespondent blev udelukket fra Det Hvide Hus.

»Vi nærmer os en helt principiel sag, hvis ikke journalister må stille kritiske spørgsmål på pressemøderne,« siger lektor i historie ved Syddansk Universitet, Niels Bjerre-Poulsen.

Onsdag fik CNNs politiske korrespondent Jim Acosta inddraget sin presseakkreditering til Det Hvide Hus efter at have gået kritisk til Donald Trump på hvad der skulle have været et helt almindeligt pressemøde.

Det endte med at blive både en ualmindeligt lang - 86 minutter - og sjælden dramatisk begivenhed, hvor præsidenten for første gang kommenterede resultatet af midtvejsvalget.

Nu skal jeg sige dig noget. CNN burde skamme sig over at have dig ansat. Du er en uhøflig, forfærdelig person. Du burde ikke arbejde for CNN Donald Trump, USAs præsident

Jim Acosta ville vide, hvorfor Trump kalder karavanen af migranter fra Mellemamerika, der har kurs mod USAs grænse, for en 'invasion', selv om den er langt fra grænsen.

Trump svarede blandt andet, at migranter må komme lovligt ind i USA, hvis de skal ind - men pludselig fik han nok og forsøgte at give ordet til en anden journalist.

»Ærligt talt, synes jeg, du skal lade mig styre landet. Du styrer CNN. Hvis du gjorde det bedre, ville jeres seertal være højere,« lød det irriteret fra Trump, hvorefter en praktikant tre gange forsøgte at vriste mikronfonen ud af hånden på Acosta. Forgæves.

Derefter gik Trump til frontalangreb på Jim Acosta:

En praktikant forsøgte at vriste mikrofonen fra CNNs Jim Acosta. Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere En praktikant forsøgte at vriste mikrofonen fra CNNs Jim Acosta. Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX

»Nu skal jeg sige dig noget. CNN burde skamme sig over at have dig ansat. Du er en uhøflig, forfærdelig person. Du burde ikke arbejde for CNN.«

Ifølge Trumps pressetalsmand Sarah Huckabee Sanders forsøgte Jim Acosta at lægge hånd på den kvindelige praktikant. Derfor har Det Hvide Hus nu bandlyst ham. Men det er pure opsind, lyder det fra Jim Acosta, der får utvetydig opbakning fra sin arbejdsgiver.

'Denne hidtil usete beslutning er en trussel mod vores demokrati, og landet fortjener bedre,' skriver CNN i en erklæring.

Det lader til, at Donald Trump mistede besindelsen på pressemødet, siger Niels Bjerre Poulsen.

Resten af Washington-pressen lægger afstand til Det Hvide Hus efter bandlysningen af CNNs Jim Acosta. Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Resten af Washington-pressen lægger afstand til Det Hvide Hus efter bandlysningen af CNNs Jim Acosta. Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX

»Jim Acosta har stillet kritiske - og relevante - spørgsmål, siden Trump tiltrådte. Vi nærmer os en helt principiel sag, hvis ikke journalister må stille kritiske spørgsmål på pressemøderne. Det er problematisk for demokratiet,« siger han.

Sådan ser Trump dog slet ikke på sagen. Han har gang på gang gentaget, at blandt andet tv-stationerne CNN og NBC og de hæderkronede aviser New York Times og Washington Post er fjender af folket.

»Det er nærmest autoritært. Han har en klar fornemmelse af, at konfrontationer med medierne er godt og galvaniserer hans støtte blandt kernevælgerme. For andre dele af det amerikanske samfund er det dog en dybt problematisk udvikling,« siger Niels Bjerre Poulsen.

Er der noget om snakken i forhold til CNN - er stationens dækning skæv?

«Det synes jeg ikke, man kan sige. Selvfølgelig er der delte holdninger om CNNs dækning, men stationen laver i hvert fald ikke fake news, sådan som Donald Trump hævder,« siger Niels Bjerre Poulsen.

Sammenslutningen af journalister, der dækker Det Hvide Hus, The White House Correspondents’ Association, har i en udtalelse fordømt fratagelsen af Jim Acostas akkreditering og opfordrer Det Hvide Hus til at omstøde beslutningen.