USA trækker sig ud af Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Det har USA's præsident meddelt torsdag aften dansk tid.

En beslutning, der ifølge Philip Christian Ulrich, udenrigsredaktør på det USA-analytiske onlinemedie Kongressen.com, kan få alvorlige konsekvenser for den almene amerikanske befolkning.

»Det bliver en kamp og op ad bakke, men USA er en supermagt, så det kan de godt klare. Spørgsmålet er dog, hvad bliver prisen? Det er i hvert fald problematisk at melde sig ud af et internationalt sundhedssamarbejde midt i en global epidemi, når man selv har over 100.000 dødstilfælde. Og det ser ikke ud til at have vendt endnu,« siger Philip Christian Ulrich.

Og nu er USA så alene om at håndtere deres coronakrise og har svækket amerikanernes muligheder for at samarbejde med resten af verden. Men det er faktisk præcis, hvad Trump ønsker.

»Nu bliver amerikanernen nødt til at klare sig uden en stor klub. Men det er også Trumps ønske. Det er helt klart indenfor America First-dagsordenen.«

'America First' refererer til den udenrigspolitiske linje i USA, hvor man er tilhænger af, at USA ikke skal være afhængig af andre. For eksempel medicin eller testkits fra andre lande.

»Er man tilhænger af den dagsorden, giver hans beslutning rigtig fin mening, er man ikke af den opfattelse, at USA skal være uafhængig, så er man som amerikaner bekymret.«

Når Trump trækker USA ud af WHO-samarbejdet, handler det lige så meget om USA's forhold til Kina:

»USA befinder sig i en stormagtskonkurrence med Kina. Så Trump prøver at at gøre både Kina og WHO til syndebuk og lede opmærksomheden væk fra sin egen ringe håndtering af coronakrisen. 'Det var ikke min skyld, det var Kinas'.«

Beslutningen om at trække sig ud af samarbejdet har Trump dog bygget op til over en længere periode, mener Philip Christian Ulrich.

»Trump har kritiseret WHO for at fejlhåndtere coronakrisen og lægge under for kinesisk pres. Han afviste testudstyr fra WHO. Men det udvikler sig, og han så standser betalingerne til WHO.«

Når Trump trækker USA ud af WHo-samarbejdet, kan det ikke kun få konsekvenser for den almindelige amerikaner. Det er også en beslutning, der kan få konsekvenser for andre end USA.

»De penge, WHO normalt vil få fra USA, vælger Trump at bruge på andre formål. Men en organisation som WHO er afhængig af stormagter. USA står for størstedelen af pengene til WHO. De penge skal potentielt findes andre steder, og det kan gå ud over os andre.«

For ifølge Philip Christian Ulrich er USA en enorm ressource, der også er et kæmpe tab for WHO.

»Nu skal WHO til at finde deres egne ben at stå på.«