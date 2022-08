Lyt til artiklen

Straffen kan hurtigt blive særdeles alvorlig for Donald Trump.

»Vi taler om virkelig alvorlige forbrydelser her,« siger den juridiske ekspert Lisa Rubin.

Over for Insider vurderer eksperten, der er tilknyttet det politiske tv-program 'Rachel Maddow Show' på MSNBC, at den tidligere amerikanske præsident kan risikere op til ti års fængsel efter sidste uges ransagning af bopælen Mar-a-Lago i Florida.

Ud fra de foreløbige oplysninger, hvoraf det fremgår, at FBI skulle have ledt efter klassificerede dokumenter, som Donald Trump skulle have taget med sig efter præsidentperioden, lyder det fra Lisa Rubin, at den såkaldte spionagelov, der daterer sig tilbage til 1917 og Første Verdenskrig, kan komme i spil.

Donald Trump kan ende i store vanskeligheder. Foto: CHANDAN KHANNA

Kort og godt skal loven forhindre at nogen deler eller formidler information, der skader USA. Her er strafferammen på ti års fængsel.

Ifølge Lisa Rubin er det umiddelbart den lovgivning, der lige nu udgør »den største fare« for Donald Trump.

Han har dog selv indtil videre afvist, at han skulle have gjort noget forkert.

Ekspræsidenten har blandt andet sagt, at han har »afklassificeret« de pågældende dokumenter, og han har sagt, at »alle på et eller andet tidspunkt ender ud i en situation, hvor man må tage arbejde med hjem«.

Flere medier har dog rapporteret, hvordan FBI forlod Mar-a-Lago med adskillige kasser med dokumenter.

I forbindelse med sin vurdering af de retlige udsigter for Donald Trump minder Lisa Rubin i øvrigt om, at når hun taler om en fængselsramme på ti år for Donald Trump, så er det udelukkende baseret på den højaktuelle sag om ransagningen af Mar-a-Lago.

Og »til ændringer, ødelæggelse og fjernelse af regeringsdokumenter. Nogle af dem kan være klassificerede, hvoraf nogle måske ikke er«.

»Vi taler endnu ikke engang om noget relateret til 6. januar,« siger hun med henblik på Donald Trumps rolle i invasionen af Kongressen sidste år.