At se USAs præsident gå på talerstolen og true med at gå til højesteret, inden stemmeoptælling overhovedet er slut, er signal om én ting.

»Det er et demokrati i krise.«

Sådan lyder det fra USA-valgekspert Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet. Professoren i statskundskab kunne onsdag se Donald Trump stå frem i Det Hvide Hus, hvorfra den siddende præsident såede tvivl om den valgproces, der endnu er i fuld gang.

Præsidenten, der kæmper for at blive genvalgt, erklærede sig både som vinder, kom med beskyldninger om valgfusk og truede altså med at gå til højesteret for at få sejren.

Det sagde Trump Da USAs præsident Donald Trump onsdag morgen (dansk tid) holdt tale, sagde han blandt andet: »Vi var ved at gøre klar til at vinde det hele, og så blev det hele pludseligt aflyst. Vi skulle fejre noget, der er så smukt.«

»En gruppe meget sørgelige mennesker forsøger at snyde med stemmerne, og det vil vi ikke finde os i.«

»Det her er svindel mod det amerikanske folk. Det her er pinlig for vores folk. Vi var klar til at vinde det her valg – ærlig talt, vi vandt det her valg.«

»Vores mål er at sikre integriteten ved det her valg. Vi vil gå til USAs højesteret og få stoppet stemmeafgivelsen.«

»Det her er den foreløbige kulmination på en splittelse i USA, der har meget meget dybe rødder og går meget langt tilbage. Det her viser, at det her valg ikke bliver et rum for forsoning, men snarere et rum for at gøre splittelsen dybere. Og de enorme frustrationer over det politiske system, som vi har kunnet se i USA, vil også blive dybere,« siger Michael Bang Petersen til B.T.

Også i USA har Donald Trumps tale selvfølgelig vakt opsigt.

Den respekterede Fox-vært Chris Wallace udbrød i tv-stationens transmission onsdag morgen:

»Det er en ekstremt letantændelig situation, og præsidenten har lige smidt en tændt tændstik ind i det. Han har ikke vundet de stater, som han påstår. Ingen siger, at han har vundet de stater. Selv staterne selv siger ikke, at han har vundet,« lød det fra Chris Wallace.

Donald Trump anfægter allerede inden afslutningen på stemmeoptælling resultatet af det amerikanske præsidentvalg.

Andre tv-selskaber afbrød den direkte transmission fra Det Hvide Hus og fortalte i stedet seerne, at præsidentens udsagn ikke var faktuelt korrekte.

Stuart Stevens, journalist og forfatter, der tidligere har arbejdet for fem republikanske valgkampagner, skriver på Twitter, at Donald Trump er en »slyngel, der forsøger at stoppe demokratiet«:

»Hvis USA var et land, der skulle holde et valg under overvågelse af FN, ville FN nu komme en meddelelse om, at præsidentens udtalelser var ulovlige og udemokratiske. Det er her vi er, folkens,« skriver han.

Også den tidligere Trump-rådgiver Chris Christie er kritisk over for talen: »Det er en dårlig politisk beslutning. Det er en dårlig strategisk beslutning,« lyder det.

Også hustruen Melania Trump gik med Donald Trump på scenen til talen.

Joe Bidens kampagnechef, Jen O'Malley Dillon, understreger, at optællingen af stemmer ikke vil stoppe trods præsident Trumps udmelding. Hun kalder videre udtalelserne for »vanvittige, uden fortilfælde og ukorrekte«:

»Det var vanvittigt, fordi det var et tydeligt forsøg på at fratage de amerikanske statsborgere deres demokratiske rettigheder. Det var uden fortilfælde – vi har aldrig før har haft en præsident, der har forsøgt at fratage amerikanerne deres stemmer i et landsdækkende valg,« siger hun.

I Danmark mener Michael Bang Petersen, at alle bør se med bekymring på den måde, hvorpå Donald Trump nu har forsøgt at påvirke udfaldet af valget.

»Den følelse jeg sad med, da han gik på tv var: 'Har han rent faktisk tænkt sig at gøre det, han har bygget op til i de seneste uger og måneder?' Og det havde han så. Han forsøger at skabe en forståelse af valget, som især republikanske vælgere kommer til at have af resultatet,« siger professoren.

Han forudser, at den kommende og sandsynligvis langstrakte proces frem mod kåringen af en vinder af valget vil skabe yderligere mistillid til både det politiske system og imellem de politiske fløje.

»Der er tre ting, der bemærkelsesværdige – og ordet 'bemærkelsesværdig' er et mildt ord i den her sammenhæng. Det første er, at han siger, at han har vundet. Det andet er, at han siger, at han mener, at der er valgsvindel i gang. Og det tredje er, at han allerede nu annoncerer, at han derfor vil tage resultatet til højesteret. Dermed er den demokratiske proces kastet ud i en krise, for det er et tydeligt udtryk for mistillid til den grundlæggende måde, demokratiet fungerer på,« siger Michael Bang Petersen.

Et eventuelt forløb i Højesteret vækker mindelser om præsidentvalget i 2000, hvor republikaneren George W Bush vandt valget over demokraten Al Gore, efter at højesteret stoppede omtælling af stemmerne i staten Florida. Her skilte kun få hundrede stemmer kandidaterne. Det blev afgørende for udfaldet.

USA-ekspert og chefredaktør hos POV International Annegrethe Rasmussen kan sagtens se et lignede scenarie udspille igen – men tager alligevel et stort forbehold.

»Det kan ikke udelukkes, at Trump-kampagnen går til højesteret og lykkes med at få stoppet den optælling af brevstemmer og tidlige stemmer, de såkaldte absentee ballots, som p.t. er i fuld gang i en række afgørende svingstater. Det var trods alt det, der skete i 2000,« vurderer B.T.s valgekspert:

»Men denne gang er det jo langt mere omfattende, og der er tale om millioner af brevstemmer i flere stater, så på den måde er det ikke det samme som dengang i 2000. Derfor tvivler jeg på, at højesteret vil kortslutte den demokratiske proces på den måde. »

I bund og grund er Annegrethe Rasmussen dog helt sikker på, at Donald Trump reagerer, hvis det ender med, at Joe Biden vinder præsidentvalg. Ikke mindst fordi det ikke ser ud til at blive afgjort lige med det samme.

»Det er nok mere realistisk, at Trump vil gøre forsøget, hvis det hele trækker længere ud end fredag. Jeg tror, det er sikkert, at han ikke vil acceptere bare at tabe. Så hvis han taber Pennsylvania (afgørende svingstat, red.) efter en optælling af brevstemmerne, forudser jeg en retssag,« siger Annegrethe Rasmussen.

