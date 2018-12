Donald Trump har valgt at trække de amerikanske tropper ud af Syrien og halvere antallet i Afghanistan. Det har fået forsvarsminister James Mattis til at trække sig, men i Rusland og Iran vil man sidde og gnide sig i hænderne, mener ekspert.

»Putin får her en julegave af Trump, og det gør Iran sådan set også. De er de store vindere.«

Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, ekspert i sikkerhedspolitik og leder af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Han mener først og fremmest, at beslutningen om helt trække de amerikanske tropper ud af Syrien vil vække decideret begejstring hos Vladimir Putin, Irans Ayatollah og Syriens præsident Bashar Al-Assad.

James Mattis (th.) har trukket sig som forsvarsminister, efter Trump har besluttet sig for at trække amerikanske tropper ud af Syrien og Afghanistan.

»Det betyder, at russerne, iranerne og Assad vinder kampen om, hvordan Syrien skal se ud efter borgerkrigen,« siger Mikkel Vedby Rasmussen, og uddyber:

»For Putin er det her en julegave. Russerne har længe villet ud af Syrien, men det har man ikke haft lyst til, så længe USA var der. Nu kan Putin trække sig ud af Syrien – ikke kun med æren i behold – men som sejrherre. Han kan sige, at han vendte krigen fra noget, Assad var ved at tabe, til noget Assad vandt.«

For Iran er den amerikanske tilbagetrækning en gylden mulighed.

»Det betyder, at den dominans, som Iran har etableret i Irak og Libanon, den kan de nu også få til at omfatte Syrien. Iran er en klar vinder i det her,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Vladimir Putin og Bashar Al-Assad er blandt de helt store vindere af Trumps tilbagetrækning af tropper, mener Mikkel Vedby Rasmussen.

I Afghanistan oplyser amerikanske embedsmænd, at USA står til at halvere antallet af tropper fra 14.000 til 7.000.

En udvikling, der vil give Taliban vind i sejlene.

»Strategien i Afghanistan har i flere år været at have en minimal tilstedeværelse, der lige akkurat kan holde den afghanske regering ved magten. Det kan man måske også i lidt tid endnu, men det her betyder, at den afghanske regering ikke kan holde på sigt,« vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, og uddyber:

»Men det har været på vej i flere år, hvor Taliban har vundet frem i store dele af landet. Så det vil presse den afghanske regering til at finde en aftale med Taliban, hvor man enten deler magten eller deler landet, så man regerer forskellige områder.«

Kudiske tropper mister nu en allieret i Syrien, når USA trækker deres tropper ud.

Selvom det umiddelbart i et klassisk amerikansk perspektiv lyder som et gigantisk selvmål for en amerikansk præsident at gennemføre tiltag, der ligner sejre til Taliban, Rusland og Iran, vil det med stor sandsynlighed ende med at gavne Donald Trump.

»Trump gør det her, fordi han gerne vil genvælges som præsident,« siger Mikkel Vedby Rasmussen:

»Han blev blandt andet valgt på træthed over krigene i Afghanistan og Irak, der kostede amerikanske liv. Nu kan Trump sige, at han har været med til at banke Islamisk Stat, og nu er det så andre lande, der må rydde op i Syrien.«

»Lige så upopulær, som den her beslutning vil være hos folk som James Mattis og andre, der beskæftiger sig professionelt med amerikansk sikkerhedspolitik, lige så populært vil det her være blandt Trumps kernevælgere.«