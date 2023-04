Lyt til artiklen

Jevgenij Prigozjin er blevet en meget magtfuld mand siden Ruslands invasion af Ukraine.

Men der er trods alt en grænse for, hvor magtfuld oligarken må blive – og nu er den nået.

Sådan lyder vurderingen fra den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug overfor Dagbladet.

Baggrunden er, at Jevgenij Prigozjin ifølge det uafhængige og Kreml-kritiske russiske medie Meduza har planer om at overtage ledelsen af det russiske parti 'Retfærdighedens Rusland – Sandheden', som han allerede skulle have et voksende samarbejde med. Noget som også tænketanken Insititute for the Study of War (ISW) har beskrevet.

Det er ifølge Dalhaug ikke noget Putin bryder sig om, men heller ikke noget, han skulle frygte.

Men Putin frygter noget helt andet. Og det kan blive sprængfarligt – ikke mindst for Prigozjin selv.

Jevgenij Prigozjins magtbase i Rusland er vokset markant som følge af, hvor vigtige hans berygtede lejesoldathær Wagner er blevet under krigen i Ukraine, og der har før været forlydender om, at han kunne blive Vladimir Putins afløser som Ruslands præsident.

Ifølge Arne Bård Dalhaug, som følger krigen i Ukraine tæt og ofte benyttes som ekspert i norske medier, frygter Putin ikke at blive afsat efter et præsidentvalg.

Her ses Prigozjin foran gravsteder, hvor faldne Wagner-soldater angiveligt er begravet. Foto: Handout/AFP/Concord/Ritzau Scanpix

Men Putin skulle derimod frygte, at folket samler sig om en udfordrer, som kan vokse sig så stærk, at vedkommende kan afsætte ham som præsident ved et kup.

Og i den sammenhæng er Jevgenij Prigozjin et af de få navne, eksperter og analytikere har bragt i spil som potentielle trusler.

Skulle Wagner-lederens politiske ambitioner blive så store, at Putin begynder at opfatte ham som en potentiel udfordrer, kommer han ifølge den norske ekspert til at leve livet farligt.

Meget farligt.

Jevgenij Prigozjins liv kan ifølge en ekspert komme i fare, hvis han får ambitioner om at udfordre Vladimir Putin. Foto: Sergej Ilnitskij/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjins liv kan ifølge en ekspert komme i fare, hvis han får ambitioner om at udfordre Vladimir Putin. Foto: Sergej Ilnitskij/Reuters/Ritzau Scanpix

»Efter al den kritik, han har rettet mod det russiske militær (Prigozjin har gentagne gange kritiseret forsvarsminister Sergej Sjojgu og militærets indsats i Ukraine, red.) opfattes han allerede som et problem for Kreml. Prigozjin har allerede krydset Putins grænse, og hvis han også etablerer sig som en politisk trussel, er der ingen tvivl om, at han risikerer at blive udsat for et attentat,« siger Arne Bård Dalhaug til Dagbladet og tilføjer:

»Der er stor sandsynlighed for, at Prigozjin – på mystisk vis – kommer til at forsvinde eller falde ud af et vindue de kommende måneder. Det er heller ikke utænkeligt, at han måske udsættes for et bombeattentat, mens han befinder sig i Ukraine. I så fald vil det være let for Kreml at slippe af sted med det, idet de vil give Ukraine skylden.«

ISW skriver, at Prigozjins målsætning med en lederstilling i partiet 'Retfærdighedens Rusland – Sandheden' i første omgang skulle være at konkurrere med Sankt Petersborgs guvernør, Alexandr Beglov, om indflydelse i byen.

Meduza, som også ISW citerer, skriver, at Kreml ikke vil tillade Prigozjin at overtage kontrollen med partiet på grund af Wagner-lederens konflikt med Beglov – og andre magtfulde personer i Kreml.