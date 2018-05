Tokyos ellers så rene og effektive undergrundsbane kan blive helt lammet, når byen om to år bliver vært for De Olympiske Lege.

Sådan lyder advarslen i et nyt studie.

Professor Azuma Taguchi fra Tokyos Chuo-universitet har brugt en matematisk model til at forudsige trafikken på en tilfældig dag under sommer-OL. Da vil 1,3 millioner turister skulle kæmpe med otte millioner normale pendlere i hele Tokyo.

Der bliver tale om en fatal overbelastning på de stationer, der ligger nærmest sportsstadions, mens de store stationer og linier kan blive helt lammet. Det skriver channelnewsasia.

»Når først der optræder trafikpropper, så vil det skabe lange køer, som så vil bringe hele netværket til at stoppe,« advarer han.

Ifølge Taguchi er den mest effektive løsning, at pendlerne bliver hjemme under De Olympiske Lege. En lignende forslag var i spil op til legene i London i 2012.

I Tokyos myldretid er undergrundsbanen kendt for de ansatte, der står på perronerne, og presser folk ind i de overfyldte tog.

Organistionen bag legene i Tokyo siger, at de har studeret mulighederne for at transporten kan flyde under legene, men de mangler endnu at lave en plan.