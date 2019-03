Theresa May var tydeligvis glad for at se mange af sine kolleger - og knap så glad for at se kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Det var en forhåbningsfuld britisk premierminister, der torsdag mødte op i Bruxelles til det, der kan blive hendes sidste EU-topmøde.

Theresa May håber, at EU-regeringscheferne vil give hende grønt lys til at skubbe datoen for Storbritanniens udtræden af EU tre måneder frem.

Og hun så lettet ud, påpeger kropssprogsekspert og forfatter Judi James, som britiske Daily Mail har talt med. Måske lettet over at være væk fra de mildt sagt koatiske tilstande i det britiske underhus, der to gange har afvist hendes brexit-aftale.

»Hun lod til at ride på en bølge af sympati og god stemning, da hun hilste på langt de fleste statsledere - med en meget tydelig undtagelse,« siger hun.

For mens både Luxembourgs premierminister Xavier Bettel og Hollands premierminister Mark Rutte blev mødt med store smil og kindkys, nærmede stemningen sig nulpunktet, da hun hilste på en af de mest centrale figurer i brexit-processen: Formand for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker.

Så snart, hun fik øje på ham, var det tydeligt, at stemningen ændrede sig, bemærker Judi James.

Ganske vist fik Theresa May et kindkys af Jean-Claude Juncker, men der var hele tiden stor afstand mellem dem - og så snart de havde hilst på hinanden skyndte de sig i hver sin retning.

Anderledes køligt var det, da Theresa May hilste på Jean-Claude Juncker. Foto: YVES HERMAN/REUTERS/RITZAU SCANPIX

»Skiftet fra varme og morskab til udtryksløshed og kulde gik så hurtigt, at det må have været overlagt,« siger hun.

EU-topmødet er sent torsdag aften stadig i gang, og et annonceret pressemøde er forsinket flere timer. Ifølge flere kilder tæt på mødet får Theresa May nej til sin amodning om at udskyde brexit til 30. juni.

Problemet er nemlig, at briterne så vil skulle deltage i det forestående valg til Europa-Parlamentet.

Derfor peger kommissionen på, at Storbritannien må forlade EU senest 22. maj.