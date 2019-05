Det var på ingen måde uventet, at Theresa May fredag kastede håndklædet i ringen og gik af som britisk premierminister. Men det var de sidste sekunder i den afskedstale, hun holdt foran Downing Street.

For kvinden, der i Storbritannien af medier og modstandere er blevet døbt ’the maybot’ – en robot uden følelser - græd. Tårer, som har fyldt meget i alverdens medier.

I mediet Metro har man hyret en ekspert i kropssprog, Judi James, til se lidt nærmere på Theresa Mays tårer.

Hun mener ikke, at Theresa May græd, fordi hun var ked af at miste sit job som leder af Storbritannien.

»Selv da hun var ved at bryde sammen, var hun trodsig og vred,« siger Judi James:

»Det ligner vrede tårer, for det er tydeligt, at hendes følelser overtog hendes kropssprog. Venstre side af munden begyndte at bevæge sig, og hendes øjenbryn rynkede. Hun så op, og der var tydelige tårer, men det var vrede tårer,« siger Judi James.

Det var, da Theresa May begyndte at tale om sin kærlighed til Storbritannien, at hun ikke længere kunne holde masken.

»Hun råbte næsten de sidste ord. Så frem for at se en kvinde græde ud af selvmedlidenhed, så vi en kvinde græde på grund af vrede, fordi hun var blevet tvunget væk fra posten,« vurderer Judi James:

»Hun mente stadigvæk, at hun havde et job, hun skulle gøre færdigt.«

Generelt har de britiske medier ikke udvist voldsomt meget sympati for Theresa May.

The Guardian har bragt flere kommentarer om Theresa Mays farvel-tale.

I den ene anføres det, at Theresa May i sidste ende kun havde tårer til overs for sig selv.

I en anden indleder klummeskribenten med: 'spar mig for den uundgåelige sympati for Theresa May' og slår fast, at hun været den ringeste premierminister i nyere tid.

Heller ikke BBC's politiske redaktør Laura Kuenssberg falder Theresa May om halsen med medlidenhed.

Hun konstaterer relativt tørt, at Theresa May ganske enkelt ikke besad de politiske egenskaber, der skulle til, for at løfte den opgave, hun stod med.

I den prominente avis The Times skriver journalist og medlem af det konservative parti Daniel Finkelstein en 'politisk nekrolog' om Theresa May.

Og der er ingen kære mor:

»Theresa Mays tid som premierminister endte som en fiasko. Ingen kan i ramme alvor bestride den konklusion - uanset hvor positivt stemte, de er overfor hende. Ingen historiker kommer til at ændre den konklusion.«

Hvis Theresa May vil læse noget, som er bare en smule opløftende søndag morgen, skal hun skæve til Daily Mail.

Her fremgår det af en kommentar, at man skal 'have et hjerte af granit', hvis ikke man havde ondt af Theresa May, da hun stod på talerstolen og græd.