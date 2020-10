Et koldblodigt drab på en 47-årig fransk skolelærer i en forstad til Paris sender trusselsbølger mod Danmark.

Det mener den anerkendte svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.

Over for B.T. siger han, at andre 'ensomme ulve' som den 18-årige islamist, der fredag dræbte den franske skolelærer, kan lade sig inspirere af drabet og kigge mod nord.

»Hver gang, der kommer en påmindelse om karikaturtegninger af profeten, kommer der automatisk et øget trusselsbillede mod Danmark,« siger Magnus Ranstorp, der har forsket i terror i 30 år.

Karikaturer af profeten Muhammed var netop omdrejningspunktet for det kyniske drab på den 47-årige franske historielærer Samuel Paty.

I en undervisningstime om ytringsfrihed havde han uger forinden foran sine elever på fjerde klassetrin vist tegninger fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Tegninger, der angiveligt portrætterede profeten Muhammed nøgen.

Samtidig havde Samuel Paty fortalt eleverne om terrorangrebet mod selvsamme Charlie Hebdo i 2015, hvor de to brødre og støtter af Islamisk Stat, Saïd og Chérif Kouachi, trængte ind på avisens redaktion i Paris og med fuldautomatiske rifler dræbte 12 og sårede 11.

Fik trusler fra forældre

Samuel Patys fremvisning af tegningerne og fokus på ytringsfriheden faldt ikke i god jord blandt nogle af elevernes forældre, som efterfølgende klagede til skolen og krævede, at Samuel Paty blev bortvist.

Samuel Paty Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty Foto: Privatfoto

Det nægtede skolen.

Herefter begyndte skoleledelsen at modtage trusler rettet mod Paty, og fredag 16. oktober omkring klokken 17 dukkede så pludselig en 18-årig mand op på skolens matrikel.

Målrettet henvendte han sig til flere elever og spurgte, hvor han kunne finde Samuel Paty.

Der gik ikke lang tid, før den unge mand lokaliserede den 47-årige lærer, som han fulgte efter, da denne forlod skolen.

Samuel Paty var historie- og geografilærer på skolen Collège du Bois d'Aulne, der ligger cirka 30 kilometer fra Paris. Terrorangrebet skete nær skolen. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Samuel Paty var historie- og geografilærer på skolen Collège du Bois d'Aulne, der ligger cirka 30 kilometer fra Paris. Terrorangrebet skete nær skolen. Foto: BERTRAND GUAY

»Allahu akbar«

Samuel Paty boede ikke langt fra skolen, men et sted undervejs blev han angrebet af den unge mand.

Forsvarsløs modtog han flere knivstik i hovedet, inden den unge mand på bestialsk vis halshuggede Samuel Paty.

Ifølge flere medier råbte han »Allahu akbar«, inden han efterlod Samuel Patys hoved i vejkanten.

Kort efter lagde den unge mand, der havde tjetjenske rødder, et billede af den dræbte lærer på Twitter med følgende besked:

»Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed.«

Faren for copycats

Selv om konsekvensen blev stor for den 18-årige gerningsmand, der efterfølgende blev skudt og dræbt af fransk politi, kan hans ugerninger skabe ringe i vandet og påvirke andre med samme mindset, siger Magnus Ranstorp.

»Der er altid faren for en copycat-effekt, og jo mere man ser sådan noget her, jo mere kan det trigge andre personer, der agerer alene,« siger Magnus Ranstorp og tilføjer:

»Generelt er trusselsbilledet i Danmark ret højt, men det stiger marginalt, hver gang fokus bliver rettet mod karikaturerne. Danmark har længe været i en udsat position, og Danmark er for mange et symbolsk vigtigt mål. Det er også derfor, der kontinuerligt har været forskellige attentatforsøg mod Danmark,« siger Ranstorp.

Hashtagget #jesuissamuel er efter drabet på den 47-årige lærer blevet stort på Twitter. Det kommer som en naturlig afløber til hashtagget #jesuischarlie, der voksede sig enormt efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Hashtagget #jesuissamuel er efter drabet på den 47-årige lærer blevet stort på Twitter. Det kommer som en naturlig afløber til hashtagget #jesuischarlie, der voksede sig enormt efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015. Foto: BERTRAND GUAY

B.T. har spurgt PET, om de vurderer, at terrortruslen mod Danmark er steget som følge af fredagens angreb i Frankrig. I et skriftligt svar lyder det:

»PET følger løbende udviklingen i trusselsbilledet, herunder om situationen i Danmark påvirkes af hændelser, der sker i udlandet. PET henviser i den kontekst til Vurdering af Terrortruslen mod Danmark.«