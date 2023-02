Lyt til artiklen

Tirsdag holder Vladimir Putin sin traditionsrige tale til nationalforsamlingen.

Her vil en ekspert især holde øje med én ting, som kan få stor betydning for krigen i Ukraine – og resten af verden:

Hvad Putin siger om Kinas rolle i krigen.

»Signalerer Putin, at Kina støtter Rusland mere, så vil det være en alvorlig udvikling. I så fald vil Kina binde sig til masten,« siger efterretningsekspert og underviser ved Stabsskolen ved Forsvarets Højskole i Norge, Tom Røseth, til norsk TV 2.

Her ses et billede fra en tale, Vladimir Putin holdt 30. september sidste år, hvor han annoncerede, at Rusland havd annekteret fire ukrainske regioner. Vesten har dog fordømt det og kaldt de folkeafstemninger, der lå bag, for falske og ulovlige. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Her ses et billede fra en tale, Vladimir Putin holdt 30. september sidste år, hvor han annoncerede, at Rusland havd annekteret fire ukrainske regioner. Vesten har dog fordømt det og kaldt de folkeafstemninger, der lå bag, for falske og ulovlige. Foto: ALEXANDER NEMENOV

USAs udenrigsminister Antony Blinken vurderer, at Kina i dag leverer våben til Rusland. Kina har tidligere understreget, landets 'grænseløse' venskab med Rusland, men afviser, at landet forsyner russerne med våben til brug i krigen mod Ukraine.

Tom Røseth er også spændt på flere andre ting, som Putin kan komme ind på i sin tale.

Han vil blandt andet være opmærksom på, om Putin vil præsentere krigen i Ukraine som en russisk sejr – og i givet fald på hvilken baggrund – og om den russiske præsident kommer med trusler mod USA og Vesten, som kan forværre det i forvejen iskolde forhold.

Endelig vil Tom Røseth holde øje med, om Putin lancerer nye initiativer, som mobiliserer Rusland yderligere til krig. Det kunne være at målrette industriproduktionen yderligere til produktion af krigsmateriel eller sågar en yderligere mobilisering af den russiske reserve.

Her ses Vladimir Putin den 15. februar. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Her ses Vladimir Putin den 15. februar. Foto: MIKHAIL METZEL

Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skal man formentlig ikke forvente de store meldinger fra den russiske præsident under talen.

»Russiske militære fiaskoer i Ukraine fortsætter med at fornægte Putin muligheden for at præsentere militær succes for den russiske offentlighed,« lyder det i en analyse fra ISW, som du kan læse meget mere om her.

Putins tale falder sammen med den første årsdag for Ruslands anerkendelse af de ukrainske regioner Luhansk og Donetsk som værende selvstændige folkerepublikker.

Putin går på talerstolen klokken 10 dansk tid og forventes at tale i omkring en time, og talen transmitteres direkte på russisk stats-tv.