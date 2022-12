Lyt til artiklen

Den nuværende krig i Ukraine vil forandre Rusland for altid.

»Om ti eller 20 år vil Ruslands grænser sandsynligvis ikke se ud, som de gør i dag,« lyder forudsigelsen fra Luke Coffey.

Sikkerheds- og forsvarseksperten kommer i et indlæg hos tænketanken Hudson Institute med en dyster – og blodig – perspektivering af, hvordan Vladimir Putins beslutning om at angribe nabolandet vil føre til interne magtkampe, borgerkrigslignende tilstande og generelt kaos i det store land.

Med andre ord: Lede til den endegyldige opløsning af den globale stormagt, der blev bygget på resterne af Sovjetunionen i 1991.

En yngre Vladimir Putin foran et kort over Rusland i 2006. Det vil se anderledes ud i fremtiden, lyder det. Foto: Dmitry ASTAKHOV Vis mere En yngre Vladimir Putin foran et kort over Rusland i 2006. Det vil se anderledes ud i fremtiden, lyder det. Foto: Dmitry ASTAKHOV

»Fremtidige historikere vil nok beskrive Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 som det afgørende øjeblik for Sovjetunionens endegyldige kollaps,« lyder det fra Luke Coffey.

Han spår, at når den igangværende krig på et tidspunkt er slut, vil en kommende yderligere opsplitning af Rusland i højere grad ske gennem »brutale konflikter« end på »fredelig og ligetil« vis.

Og her vil de mange, mange soldaterveteraner, som jo vil vende hjem efter at have været i aktion i Ukraine, komme til at få stor indflydelse.

På flere måder:

De hjemvendte soldater er hovedsageligt fra yderregioner i Rusland, hvor der tidligere har været udtrykt håb om selvstændighed. Her vender tusindvis af unge mænd således hjem med dårlige økonomiske og sociale fremtidsudsigter: »Det kan gøre interne kampe mere sandsynlig,« konkluderer Luke Coffey. Samtidig kan der meget vel kommet en yderligere udbredelse af private hære som eksempelvis Wagnergruppen: »Disse grupper og deres ledere vil få en vigtig rolle i magtkampene – især i et samfund med titusindvis af veteraner fra invasionen af Ukraine,« lyder det fra Luke Coffey.

Og bare for lige at slå det fast: Rusland efter Ukraine-krigen vil samtidig resultere i Vladimir Putins endelige fald.

Sikkerheds- og forsvarseksperten understreger dog videre, at Vesten ikke skal håbe på en banebrydende forandringer fra en kommende præsident.

»Hvis Moskvas opførsel på verdensplan har lært os noget siden 1991, så er det, at Rusland næppe blive en ansvarlig global spiller i den nærmeste fremtid,« skriver Luke Coffey hos Hudson Institute:

»Uanset hvem der afløser Putin, vil vedkommende være lige så nationalistisk og autoritær. Vestlige ledere skal holde op med at håbe på en moderat russisk leder, der ønsker reformer og fred med sine naboer.«

Vladimir Putin. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML Vis mere Vladimir Putin. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Men selvom Rusland altså ifølge eksperten står foran store interne omvæltninger, kommer han alligevel med en løftet pegefinger til EU og NATO om ikke at slække på årvågenheden over for det store land.

Og slet ikke selv om både økonomien og militæret vil være hårdt ramt langt ind i fremtiden.

»Rusland vil komme tilbage,« lyder det fra Luke Coffey:

»Moskva vil aldrig opgive sin imperialistiske forestillinger om Østeuropa. Selvom det vil tage adskillige årtier at genopbygge og genopruste, vil Moskva være en trussel mod sine naboer.«