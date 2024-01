7,5 centimeter.

Så meget er britiske kvinders taljemål i gennemsnit vokset siden 1990erne, og nu kommer en ekspert med flere opsigtsvækkende forslag til, hvordan vi kommer problemerne med svær overvægt til livs.

Også blandt mændene er tendensen tydelig: Flere og flere bliver overvægtige – og det gælder ikke kun i Storbritannien, men globalt. Således også her i Danmark.

Lederen af Storbritanniens nationale forum for svær overvægt, Tam Fry, er dybt bekymret over udviklingen.

»Tallene for både mænd og kvinder (i Storbritannien, red.) er alarmerende. For mange af os spiser som om det er juleaften hver eneste dag,« siger han til The Telegraph.

Derfor kommer Tam Fry med to bud på, hvordan man måske kan komme problemet med svær overvægt til livs. Og de er ganske opsigtsvækkende.

»Det er helt rigtigt at opfordre til, at taljemål nu tages årligt fra det tidspunkt, et barn begynder i skole,« siger Tam Fry.

Det gør børnene som femårige i Storbritannien.

Fry henviser til de britiske sundhedsmyndigheders anbefaling fra april sidste år om netop årlige målinger af børns taljemål – med henblik på at kunne sætte ind så hurtigt som muligt og så vidt muligt forhindre, at børnene vokser op med svær overvægt og de mange livsstilssygdomme, der kan følge med.

Men Tam Fry vil også sætte ind overfor svær overvægt blandt voksne. Og her mener han, at Storbritannien kan tage ved lære af Japan.

Er det en god idé at tjekke skolebørns og voksnes taljemål årligt?

Her er lidt under fem procent af befolkningen svært overvægtige – mod over 36 procent af amerikanerne og næsten 28 procent af briterne.

Derfor ser Tam Fry gerne, at man i Storbritannien begynder at gøre som netop Japan, hvor det er et lovmæssigt krav, at virksomhederne hvert år måler taljen på alle ansatte på mellem 45 og 74 år.

Er den ansatte overvægtig, opfordres vedkommende til at tabe sig. Og er det ikke sket efter tre måneder, vil den ansatte modtage hjælp og vejledning til at smide de overflødige kilo.