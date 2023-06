På et tidspunkt blev Jevgenij Prigozjin nævnt som en mulig afløser for Vladimir Putin.

Nu er han en færdig mand i Rusland – men ikke nødvendigvis som en magtfaktor. Og det kan give dybe panderynker.

Ikke hos Vladimir Putin, men hos Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj.

Sådan lyder det fra Sky News' Moskva-korrespondent Diana Magnay efter en højdramatisk lørdag.

Her begik Prigozjin og hans Wagner-lejesoldathær oprør og marcherede mod Moskva, Rusland anklagede Prigozjin for opfordring til mytteri – og sidst på aftenen blev kamphandlingerne pludselig indstillet, hvorefter Prigozjin drog mod nabolandet Belarus efter at have indgået en aftale med Putin.

»Jeg tror ikke, vi har set det sidste til Jevgenij Prigozjin,« forudser Diana Magnay i en analyse i Sky News.

Hun understreger, at der stadig er rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, der blev indgået mellem Prigozjin og Putin lørdag aften.

Men potentielt kan den berømte, berygtede og blandt de menige russere angiveligt ganske populære Prigozjin udvikle sig til at blive noget af en hovedpine for Ukraine, vurderer Diana Magnay:

Vladimir Putin og Belarus' diktator Aleksandr Lukasjenko. Foto: Vladimir Smirnov/AFP/Ritzau Scanpix

»Der er stadig mange spørgsmål, som skal stilles om, hvad i alverden der skete i løbet af de sidste 24 timer, men jeg tror ikke, det er særlig komfortabelt for Ukraine, at Prigozjin nu er en stærk mand i Belarus, hvis Lukasjenko tillader det – eller for at sige det, som det er; hvis Putin tillader det,« skriver hun i analysen.

Diana Magnay tilføjer, at det reelt er Putin, der bestemmer i Belarus, og at den belarusiske diktator Aleksandr Lukasjenko har været syg på det seneste.

Det kan bane vejen for, at Prigozjin kan køres i stilling til at overtage magten i landet efter Lukasjenko.

Sker det, får Ukraine potentielt en ny, farlig og uforudsigelig modstander i et naboland, som reelt er i lommen på Putin og Rusland.

