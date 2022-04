»Det var det øverste på Rusland og Putins liste. Og det har de måttet opgive for nu. Det er et markant nederlag.«

Lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen lægger ingen fingre imellem, når han skal vurdere den seneste udvikling i Ruslands krig i Ukraine.

Her har man over de seneste døgn set de russiske tropper falde tilbage flere steder omkring hovedstaden Kyiv og i det nordøstlige Ukraine.

Her havde de ellers under de tidlige stadier af invasionen satset massivt. Og slået fejl.

Og det er et massivt nederlag for Rusland og præsident Vladimir Putin, vurderer Claus Mathiesen.

»Jeg er af den opfattelse, at Rusland har opgivet at indtage Kyiv og fremtvinge et regimeskifte, som det ser ud nu. Og det er jeg sikker på, var nummer et på Ruslands liste, da de gik ind i Ukraine,« siger han.

Fra flere vestlige efterretningstjenester har det da også lydt, at Rusland havde regnet med at kunne indtage Kyiv på få dage. Derefter var det angiveligt planen, at de ville indsætte sin egen marionetpræsident i stedet for Volodymyr Zelenskyj.

Men sådan er det langt fra gået.

Og det skyldes flere ting, vurderer Claus Mathiesen.

»Rusland har spredt deres tropper over en meget lang front. Og så kunne de ikke matche det ukrainske forsvar. Samtidig havde de nok overvurderet den modtagelse, de ville få,« siger Claus Mathiesen.

Han henviser til, at efterretninger har peget på, at russerne forventede at blive modtaget som helte og befriere, når de ankom til Kyiv og andre byer.

Der er sågar meldinger om, at nogle russiske tropper havde deres paradeuniformer med i den indledende fase af invasionen.

Men i stedet har de mødt kraftig modstand fra et ukrainsk militær, som har stået stærkere, end de regnede med.

Claus Mathiesen mener dog ikke nødvendigvis, at russerne har trukket sig ud af området omkring Kyiv udelukkende af sig selv.

»Det er noget, de selv har været med til, men de er også blevet tvunget ud flere steder af ukrainerne,« siger Claus Mathiesen, der ikke vil udelukke, at de kan vende tilbage til Kyiv.

»Lige nu har de trukket sig. Men det er muligt, de vender tilbage.«