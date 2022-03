Den russiske økonomi er ved at kollapse, og et stasbankerot lurer lige om hjørnet.

Det vurderer cheføkonom Søren Kristensen fra Sydbank.

»Der er en overhængende sandsynlighed for, at Rusland kommer til at gå bankerot snart,« siger han.

Samme melding lyder fra flere danske og internationale eksperter i disse dage.

Den faretruende bankerot skyldes ikke mindst de hårde vestlige sanktioner mod Rusland efter invasionen af Ukraine.

Med udelukkelsen fra det globale betalingssystem, SWIFT, bliver Rusland ramt af »den helt store hammer«.

Det kan betyde, at Rusland helt lavpraktisk ikke kan gennemføre en udenlandsk betaling og dermed ikke betale af på nogle af deres lån, hvilket kan føre til bankerot.

»Det er en af de måder, de kan gå bankerot på. Hvis de skal gå bankerot allerede nu, er det nok det mest sandsynlige scenarie,« siger Søren Kristensen.

Den russiske rubel er i frit fald, og billeder har vist, at russere er styrtet til hæveautomaterne for at tømme deres opsparinger.

Det er dog ikke så sandsynligt, at det er risikoen for mangel på penge, der på nuværende tidspunkt kan kaste Rusland ud i en statsbankerot, lyder det fra Søren Kristensen. Det skyldes, at Rusland har penge på kistebunden.

Hvis Rusland går bankerot, vil det vise sig i april, forklarer Søren Kristensen. Det skyldes, at Rusland skal betale nogle regninger i marts, og at der er en periode på nogle uger fra misligeholdelse af betalinger, til fælden formelt set klapper.

Det vil få store konsekvenser for især russerne, hvis landet går statsbankerot.

»De vil blive endnu mere udelukket fra det gode selskab. De får sværere ved at låne penge fremover, og økonomien vil blive ramt af en meget dyb recession. Det er allerede ved at udfolde sig nu med den markant faldende rubel og voldsomt stigende inflation,« siger Søren Kristensen.

Det kan også få konkekvenser for danske og andre europæiske virksomheder og generelt sænke tempoet i den globale økonomi.

Men det er i højere grad sanktionerne mod Rusland, der spiller en rolle for, hvordan dansk og europæisk økonomi bliver påvirket af krigen i Europa, lyder det.

»Hvis Rusland går statsbankerot og ikke betaler obligationslån, bliver det en tand værre. Men det er ikke det afgørende,« siger Søren Kristensen.