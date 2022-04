En krig, der var spået fra russisk side til at tage et par dage, har nu rundet to måneder.

Rusland har lidt store materielle tabt og adskillige menneskeliv.

Og nu ser de ud til at have fået endnu flere problemer.

For den russiske tankfabrikant Uralvagonzavod, der er verdens største producent af tanks, skulle efter sigende have været nødt til at stoppe produktionen af ​​kampvogne, fordi de kæmper med at få dele til fabrikken. Det oplyser ukrainsk efterretningstjeneste.

Dette er ikke blevet verificeret uafhængigt, dog har en amerikansk embedsmand fortalt i slutningen af ​​marts til Reuters, at sanktionerne havde en negativ effekt på produktionen af ​​biler og kampvogne.

Ifølge oplysningerne vil produktionen af ​​T-14 Armata og T-90 kampvognene, som er fabrikkens mest moderne modeller, blive sat helt ud af produktion. Desuden vil produktionen af ​​den ældre model T-72 blive væsentligt reduceret.

Problemerne i produktionen skyldes især importproblemer, mangel på penge og stigende materialepriser.

Udover problemer med kampvognene, har de også problemer med at importere avanceret elektronik, der blandt andet skal bruges til missiler. Og det lager er også ved at være brugt op.

»Man taler om, at Rusland begynder at opbruge alt sit arsenal af avancerede krydsermissiler, fordi de er afhængige af at importere avanceret elektronik til disse fra Europa,« siger Rusland-forsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI til norske Børsen.

Problemerne kan umiddelbart heller ikke løses ved at søge mod nye lande, som skal sende forsyninger, for det vil tage tid.

Skulle landet løbe tør for førstnævnte, kan det få katastrofale konsekvenser for Ruslands mission.

»Hvis de løber tør for avancerede missiler, kan de begynde at bruge mindre sofistikerede og dødbringende våben,« siger Godzimirski, der understreger at dette vil få Ruslands mission til at vakle gevaldigt.