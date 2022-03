»Hvis Putin taber krigen, ser det skidt ud for ham. Hvis Putin vinder krigen, ser det skidt ud for ham. Han taber uanset hvad.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har nærmest spillet sig selv en umulig hånd i krigen i Ukraine. Dermed er der nærmest kun én løsning på krigen, og det er via forhandling, mener dansk ekspert.

Krigen i Ukraine går snart ind i sin fjerde uge. Og de første spæde forhandlinger mellem de to parter er blevet til kontinuerlige møder på topniveau.

Og det begynder at lysne en lille smule. Det mener Kristian Søby. Han er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Således er de tidligere så dystre meldinger fra begge lejre nu afløst af mere positive toner.

»Begge parter er begyndt at rykke sig. Også selvom det er i det små,« siger Kristian Søby.

Meldingerne fra både ukrainsk og russisk side var klare skridt fremad.

Zelenskyj sagde onsdag, at den russiske delegations krav og holdninger var begyndt at være mere »realistiske«, mens den russiske udenrigsminister Lavrov kunne fortælle, at »nogle aftaler med Ukraine var tæt på«.

Og det er positive signaler, mener Kristian Søby. I det hele taget er det positivt, at der finder forhandlinger sted.

»Det er bedre, at de snakker sammen, end de slet ikke gør. Og selv små skridt kan sætte forhandlingerne i et positivt lys,« siger eksperten.

Rusland har allerede givet sig på nogle områder. Og andre kommer Ukraine nok til at give sig på, mener han.

»Russerne har droppet at sige, at Zelenskyj er en nazist og forhandler gerne med ham. Samtidig har Zelenskyj givet indikation på, at optagelse i NATO ikke giver mening nu,« siger Kristian Søby.

Den helt store pukkel, som kan blive svær at nå til enighed om, er, hvad der skal ske med Krim, Luhansk og Donetsk.

Men som Kristian Søby siger:

»I deres stille sind ved ukrainerne godt, at de ikke får Krim og Donbas tilbage. Men det er svært for dem at indrømme.«

Trods positive meldinger er der dog lang vej. Og Kristian Søby forventer ikke, at der vil komme fred lige med det samme.

»Mit bud er, at det vil tage lang tid,« siger han.

Den seneste tid har den russiske offensiv rykket sig mindre hurtigt fremad, end det var tilfældet i begyndelsen af krigen. Men det har ikke noget med forhandlingerne at gøre, slår den danske ekspert fast.

»Den manglende russiske fremmarch handler ikke om forhandlingerne, men om Ruslands manglende militære formåen. Og så skal man huske, at krig også er forhandling. Man kan bruge resultaterne i krig politisk til at give sig selv en bedre hånd, når der skal forhandles,« siger Kristian Søby.

»Og derfor er det ikke urealistisk, at krigshandlingerne vil blive mere voldsomme, som forhandlingerne skrider frem.«

Han er dog af den overbevisning, at Rusland og Putin står med et reelt problem. De får nemlig svært ved at vinde krigen.

»Selv hvis Putin indtager Kyiv og indsætter en marionetpræsident, så taber han. Ingen vil tro på den præsident, og Rusland vil blive en besættelsesmagt, som USA var det i Irak. De vil have millioner af ukrainere imod sig,« siger han og uddyber:

»Rusland bliver nødt til at forhandle sig frem til en vej ud. Og det ved Ukraine godt.«