De mange nye kampvogne, der er på vej til Ukraine fra en lang række lande, siger i virkeligheden det hele.

Sådan mener den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug.

»Strategien om at splitte Vesten har fejlet spektakulært,« siger han til norske Dagbladet:

»Det er leverancerne af kampvogne endnu et eksempel på.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, og andre topfolk fra magthierarkiet har flere gange dundret mod den vestlige støtte til Ukraine, og det har lydt, at Rusland de facto er i krig med Vesten og ikke kun Ukraine.

Men de udtalelser giver den pensionerede norske topofficer ikke meget for.

Og han tror heller ikke på en større eskalering af krigen ud over Ukraines grænser, fordi Vladimir Putin udmærket er klar over, at Rusland allerede havde tabt krigen i nabolandet klart, hvis NATO og Vesten havde været involveret sig i endnu større grad, end det har været tilfældet.

»Jeg tror ikke, at han overhovedet overvejer en krig mod Vesten,« siger Arne Bård Dalhaug:

»Han håber bare på at kunne give hans egen historie større troværdighed. Han har ingen forhåbninger om, at det påvirker Vestens leverancer, men det kan mere give ham end undskyldning for de fremtidige nederlag, han frygter.«

Arne Bård Dalhaug mener også, at retorikken om en krig mod Vesten videre bruges til at øge den russiske befolknings opbakning til 'den særlige militære operation' i Ukraine.

Det var i sidste uge, at en lang række lande efter omfattende forhandlinger valgte at donere hundredvis af kampvogne til Ukraine.