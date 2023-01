Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vladimir Putins krig i Ukraine er bestemt ikke gået efter planen.

Og den russiske præsident har udsigt til flere hovedbrud fremover, vurderer en ekspert.

Ifølge den norske professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole, Tormod Heier, har ukrainerne tre store fordele i krigen her ved starten af det nye år.

Fordele, som – hvis de bliver udnyttet – vil presse russerne i defensiven og muliggøre flere ukrainske generobringer, vurderer Tormod Heier overfor Dagbladet.

For det første peger han på kampmoralen.

Efter de vellykkede modoffensiver i efteråret har ukrainerne ifølge Heier fået mere selvtillid – og en opfattelse af, at russerne er mere sårbare, end de før havde regnet med.

Derimod har der været adskillige efterretninger om, at mange af de russiske soldater er demotiverede.

»Vi kender ikke Ukraines planer for vinteren. Det kan være, at russerne bider sig fast, hvis ukrainerne ikke går i offensiven. I så fald vil de nok ikke blive udmattede,« siger Tormod Heier.

Blæser ukrainerne derimod til angreb, vurderer han, at de vil kunne bryde igennem de russiske forsvarslinjer – blandt andet på grund af højere kampmoral.

For det andet er Ukraines hær ifølge den norske ekspert i stigende grad vokset med opgaven, siden Putin erklærede krig for snart 11 måneder siden.

»De har fået mere kompetence, når det kommer til at gennemføre store militæroperationer, og det får også selvtilliden til at vokse. I dag har Ukraine nok et af Europas allerbedste forsvarssystemer,« siger Tormod Heier til Dagbladet.

Det står ifølge den norske professor i skarp kontrast til det russiske militær, hvor der – ifølge Heier – ikke foregår den nødvendige informationsdeling og det nødvendige samarbejde mellem de forskellige grene så som luftvåbnet og styrkerne på landjorden.

Noget, den norske ekspert mener hænger sammen med, at kulturen og strukturen i det russiske militær er baseret på frygt for repressalier – og ikke en tillidsbaseret ledelsesfilosofi.

For det tredje peger Tormod Heier på, at ukrainerne simpelthen er deres modstandere overlegne rent teknologisk. At deres våben er mere moderne og derfor mere effektive.

Årsagen hertil er leverancerne af nye og topmoderne våben fra Vesten.

»Det betyder, at ukrainerne kan nægte russerne at opbygge store ammunitionslagre og have raketstillinger tæt på frontlinjen. Med vestlig efterretning kan ukrainske styrker finde dem og udrydde truslerne, før de rykker frem, og det er en meget stor fordel,« siger Tormod Heier.