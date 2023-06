Så er Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, ankommet til Hviderusland.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, betyder det dog ingenlunde, at han nu er i sikkerhed.

»Det er han på ingen måde. Så snart Wagner-gruppen bliver opløst, vil jeg begynde at være bekymret, hvis jeg var ham,« siger Jakobsen.

Lørdag indledte Wagner-gruppen et opgør på russisk jord.

Wagner-bossen, Jevgenij Prigozjin, er nu landet i Hviderusland. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Wagner-bossen, Jevgenij Prigozjin, er nu landet i Hviderusland. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Prigozjin ville have udskiftet den militære ledelse i Moskva, og han sendte sine folk mod hovedstaden.

Men på vej til Moskva blev oprøret stoppet, da Prigozjin pludselig indgik en aftale med Hviderusland-præsident og Putin-vennen, Aleksandr Lukasjenko.

Aftalen betød, at Wagner-gruppens leder kunne rejse i en slags eksil i Hviderusland.

»Prigozjin må jo tro på Lukasjenkos forsikringer om at kunne give ham et sikkert sted at være, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det løfte er værd,« siger Peter Viggo Jakobsen, der tror, at Putin sagtens kan få fat i Wagner-chefen, hvis han vil.

»Om han er der eller andre steder, betyder ikke rigtigt noget, da den russiske efterretningstjeneste ligesom tidligere har vist, at de kan nå alle steder på jorden,« siger han.

Der var nu heller ikke rigtigt noget initiativ for Prigozjin.

»Han kunne ikke rigtigt tage til hverken Ukraine eller Vesten. Begge steder ville han straks være blevet anklaget for krigsforbrydelser,« siger Jakobsen.

Tirsdag erkendte Ruslands præsident, Vladimir Putin, for første gang, at den russiske stat har finansieret den private Wagner-gruppe med 6,8 milliarder kroner i løbet af et år.

Det kommer ikke bag på Peter Viggo Jakobsen, at Rusland har lagt rubler til.

»Pengene skal jo komme et sted fra, så selvfølgelig har Wagner-gruppen været finansieret. Vi vil sikkert også stadig se dem operere for Rusland i for eksempel Mali. Wagner-gruppen har haft meget ildkraft, og det er dyrt at opretholde,« siger han.