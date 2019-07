Otte faldskærmsudspringere og en pilot mistede søndag livet, da et sportsfly styrtede ned uden for byen Umeå i Sverige.

Indtil videre er der ikke en officiel forklaring på, hvad der forårsagede flystyrtet, som dræbte alle ni mennesker om bord på flyet, men flyekspert Jan Ohlsson har over for VG påpeget en detalje, som kan vise sig at have været skæbnesvanger.

Ifølge Jan Ohlsson er den pågældende flytype nemlig bygget til at have maksimalt otte personer om bord.

»Flytypen er certificeret til at have otte personer om bord i alt - inklusiv piloten, så der var én person for meget, hvis de altså ikke har fået bygget flyet om,« siger flyeksperten til det norske medie.

Jan Ohlsson påpeger, at den mest plausible forklaring på styrtet i hans øjne er, at flyet er kommet i ubalance.

»Det kan for eksempel være, at faldskærmsudspringerne har rykket sig rundt og dermed flyttet balancepunktet i flyet,« siger han.

Ifølge VG er flyet for lille til at have en såkaldt 'sort boks', og dette vil gøre det vanskeligt for myndighederne at finde frem til årsagen til styrtet.

Peter Swaffer fra Havarikommissionen siger til Aftonbladet, at de håber på at finde teknisk information i flyvraget.

»Vi kan ofte få information fra iPhone's eller iPad's, som registrerer højde og position,« siger han og påpeger, at disse dog ikke registrerer, hvordan piloten for eksempel har handlet i situationen.

Meldingen om det tragiske flystyrt kom klokken 14.09.

Det er uklart, om nogen nåede at komme ud af flyet, inden det ramte jorden.

Der er dog vidner, som siger til SVT, at de så folk springe ud fra flyet, inden det styrtede ned.