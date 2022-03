Beskeden fra Volodymyr Zelenskyj er klar.

»Jeg bliver i Kyiv. På Bankova Street. Jeg gemmer mig ikke, og jeg er ikke bange for nogen,« lyder det.

Det sker natten til tirsdag i en videobesked, hvor den ukrainske præsident – udover at hylde ukrainerne – afslører sin nøjagtige lokation.

Videoen, der kan ses i toppen af artiklen, er nemlig soleklart filmet på præsidentkontoret i Kyiv.

Volodymyr Zelenskyj har tidligere meldt ud, at han er Ruslands mål nummer et.

Så hvorfor vælger præsidenten at kortlægge sin lokation 12 dage inde i invasionen?

Årsagen er enkel mener Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Det handler om lederskab.

»Han flygter ikke – han bliver i sin hovedstad. Han viser sit folk, at han kæmper med dem til sidste bloddråbe,« siger Peter Viggo Jakobsen og fortsætter:

»Det er for at vise ukrainerne, at han står sammen med dem – og at han bliver ved med at yde modstand, selvom det er svært. Han er i centrum af kampen, og han bliver i centrum af kampen.«

Det er anden gang under invasionen, at præsidenten deler sin lokation med verden.

Første gang var kort efter krigens start, hvor han delte en video fra Kyivs gader.

»Han ved godt, at han er meget vigtig for russerne. Zelenskyj har vist sig som en meget dygtig krigsleder og tager man ham ud af ligningen, er det helt afgjort en styrke fra russisk side,« siger Peter Viggo Jakobsen og fortsætter:

»Så nej, han er formentlig ikke længere i bygningen. Det handler om hele tiden at flytte sig og bevæge sig rundt, så man er svær at få fat i.«

Videoen er således også en klar besked til Putin.

»Han viser Putin sin modstandsvilje. Det er en måde at sige, at hvis I tror, at I kommer til at vinde den her kamp, så kan I godt glemme det,« siger Peter Viggo Jakobsen.