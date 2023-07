Hot, hot, hot!

Det er både teksten til Nik og Jays storhit 'Hot' og den kommende uges vejrprognose for det sydlige Spanien.

Her anslås det, at temperaturen visse steder på Sydkysten kan nå helt op på 50 grader, mens borgerne i Sevilla kan forberede sig på 46 grader.

Hvis der sidder nogen herhjemme i det lidt køligere nord og synes, at det da lyder dejligt med de varme temperaturer, så kan de godt tro om igen. I hvert fald hvis man spørger Tore Fourevik fra norske Nansensenteret, som er et forskningsinstitut for miljø- og fjernmåling.

»Jeg tror ikke, at det er målt i Europa (før, red.). Det er set i Afrika, Asien og Mellemøsten. Temperaturer over 50 grader er ikke til at leve i. Det har du ikke lyst til at opleve,« siger han til Dagbladet.

Tore Fourevik føler sig sikker på, at vi enkelte steder i Europa snart vil se temperaturer, som når op over de 50 grader, ligesom vi også i Skandinavien nok skal nå op på de 40 grader, hvis udviklingen fortsætter. Han fremhæver sidste års sommer, hvor der i blandt andet Storbritannien og Holland blev målt over 40 grader.

I Spanien, hvor de ellers nok er vant til højere temperaturer, end vi er her i Norden, og hvor de allerede i år har oplevet én hedebølge, vækker de høje temperaturer også opsigt.

Det statslige spanske meteorologiske institut AEMET kalder temperaturerne for »bemærkelsesværdige« og varsler mere ekstremt vejr.

»Vi lider under hedebølger som denne, og de bliver hyppigere og mere ekstreme. I det videnskabelige miljø prøver vi at få folk til at forstå, at dette bare bliver værre,« siger Ruben del Campo fra det meteorologiske institut til mediet CGTN.