»Hun er den bedste. Men på nogle områder er hun også den værste.«

Sådan siger den amerikanske radiovært, journalist og politiske iagttager Stephen Henderson om Joe Bidens ny-udpegede vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

Præsidentkandidat Joe Biden afslørede sent tirsdag aften, at han efter lang tids overvejelse og utallige job-interview havde valgt den 55-årige senator fra Californien som sin vicepræsidentkandidat.

Og det tog ikke mange sekunder. før reaktionerne begyndte at vælte ind.

Nu er det officielt. Joe Biden-kampagnen udsendte dette foto at præsidentkandidatens nye vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

I en snak med B.T. uddyber Stephen Henderson.

»Kamala Harris opfylder en stribe af de mest fundamentale krav til Joe Bidens politiske partner i kampen imod Donald Trump. Hun er kvinde, hun er sort og hun appellerer perfekt til unge veluddannede og let progressive kvinder - en gruppe, som Joe Biden måske selv ville have svært ved at få fat i,« siger Henderson, der også har sine tvivl.

»Én af de mest fremadstormende vælgergrupper, de helt unge og de helt progressive, der helst havde set Bernie Sanders som demokraternes præsidentkandidat, vil have svært med at forlige sig med Kamala Harris. Hun er mere moderat og derfor overlapper hendes politiske standpunkter måske lidt for meget med Bidens,« siger Stephen Henderson.

Men i Washington D.C., hvor slaget skal stå, er Barack Obamas forhenværende rådgiver David Alexrod mere overbevist om Kamala Harris' kvaliteter.

Tidligere var Kamala Harris selv præsidentkandidat. Her ses hun under tv-debat med Joe Biden.

»Joe Biden har truffet det rigtige valg. Det her er et historisk valg - den første sorte, kvindelige vicepræsidentkandidat. Kamala Harris lægger sig i perfekt politisk forlængelse af Joe Biden. Hun vil tiltrække unge, veluddannede og sorte vælgere. Og ikke mindst vil hun være frygtløs i kampen imod både Donald Trump og Mike Pence. Jeg kan knap vente til den første vicepræsidentkandidat-debat. Jeg er temmelig sikker på, at Pence ryster i bukserne,« siger Axelrod i et helt nyt interview med CNN.

Kamala Harris har været gift med advokaten Douglas Emhoff siden 2014. Og hun er stedmor til Emhoffs to børn fra et tidligere ægteskab.

Udover senator har Kamala Harris også været staten Californiens justitsminister og derfor på god fod med politiet. Dét kan ifølge David Axelrod komme Kamala Harris og Joe Biden til fordel i kampen om republikanske vælgere, der er trætte af Trump, men ville være tøvende over for en mere venstreorienteret vicepræsidentkandidat.

»Jeg har den store ære at meddele, at jeg har valgt Kamala Harris - en frygtløs fighter og en af landets fineste embedsmænd - som min vicepræsidentkandidat,« meddelte Joe Biden sent tirsdag aften.

Donald Trump og hans vicepræsident Mike Pence.

Kamala Harris svarede igen med at rose Joe Biden, der med hendes ord er den perfekte kandidat til at 'forene et splittet USA'.

Harris var selv en del af kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, men hun trak sig i midten af marts og gav i stedet sin støtte til Biden. Senatoren har en indisk mor og en jamaicansk far. Og som en officiel start på valgkampen, vil Kamala Harris onsdag holde en tale i byen Wilmington. i Joe Bidens hjemstat Delaware.

Donald Trump har allerede valgt et øgenavn for den californiske senator: 'Phony Kamala Harris' - Kunstige Kamala Harris.