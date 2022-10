Lyt til artiklen

Som tingene går i øjeblikket i den ukrainske region Kherson, kan det se ud til, at russerne må opgive et af deres mål.

Og det er ikke 'bare' målet om at holde regionshovedstaden, der ligeledes hedder Kherson.

Til det norske medie Dagbladet forklarer den pensionerede generalløjtnant Arne Bård Dalhaug, at den nuværende udvikling kan resultere i, at Rusland – i hvert fald for nu – mister muligheden for at indtage havnebyen Odesa.

Det skyldes, at de ukrainske styrker i øjeblikket presser på i Kherson, hvor de russiske styrker og besættelsesmyndigheder har påbegyndt en evakuering af civile og angiveligt også er begyndt at trække egne tropper ud.

»Hvis russerne mister Kherson, opgiver de samtidig muligheden for at etablere en akse mod Mykolajiv og dermed også muligheden for at rykke videre mod Odesa via land,« siger Dalhaug til Dagbladet.

Både Mykolajiv og Odesa ligger vest for Kherson.

»Det tyder på, at Rusland har opgivet sine ambitioner om at tage Odesa, ellers ville det ikke være logisk at trække sig ud af Kherson. Sådan tror jeg i hvert fald, at russerne må tænke,« forklarer den pensionerede generalløjtnant til Dagbladet og fortæller, at russerne til at begynde med under invasionen 'bestemt havde ambitioner' om at indtage Odesa også.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ventes de ukrainske styrker snart at rykke frem mod den russisk-besatte by Kherson.

Fra ukrainsk side har man observeret, at russiske styrker flytter ammunition, militærudstyr og andre ting fra Dnepr-flodens vestbred til den østlige side.

Kherson ligger på vestsiden.