I videoen herover kan du se Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, opfordre USA til ikke at angribe mål i Syrien med missiler.

Det kan godt være, at den amerikanske præsident, Donald Trump, taler med store bogstaver. Men han tager ikke helt fejl, når han udlægger forholdet mellem USA og Rusland som historisk dårligt.

Det vurderer ekspert i Amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik, chef for Center for Militære studier på Københavns Universitet, Henrik Breitenbauch.

»Trump er en mand med trang til overdrivelse, og grundlæggende skal man tage de tweets med et gran salt. Men man kan sige så meget, at forholdet i hvert fald ikke er godt. Jeg tror helt sikkert, at man i fremtiden vil se tilbage på denne periode som en tid, hvor forholdet mellem Vesten og Rusland har været særligt dårligt,« siger han.

Den vurdering kommer efter, at den amerikanske præsident onsdag har skrevet på Twitter, at de store atommagters relation til hinanden er værre end nogensinde.

‘Vores forhold til Rusland er værre nu, end det nogensinde har været, og det inkluderer Den Kolde Krig. Der er ingen grund til det. Rusland har brug for vores hjælp med deres økonomi, noget, der ville være meget nemt at gøre, og alle nationer er nødt til at samarbejde. Stop våbenkapløbet?’ skriver Trump.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

Selvom Henrik Breitenbauch vurderer, at situationen mellem landene er værre end længe, så er der grund til at forvente, at det betændte klima lander i dialog før eller siden.

»Der er en cyklisk rytme i, hvornår forholdet mellem USA og Rusland er dårligt. Det var rigtig dårligt i starten af 1950’erne og i starten af 1980’erne, så der er meget, der taler for, at det kan blive godt igen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det skulle komme til krig,« siger han.

Henrik Breitenbauch er ikke imponeret af Trumps tweets, der kan ‘opflamme’ de diplomatiske forbindelser mellem landene, men alligevel vurderer han, at ansvaret for den eskalerende situation ligger i Moskva.

»Ansvaret for det dårlige forhold påhviler for langt hovedpartens vedkommende Putins regering. Igennem ti år har Putin-regeringen sagt, at man ikke vil finde sig i den måde, den europæiske orden er skruet sammen på. Så man forsøger eksempelvis at få lande i den europæiske klub til at hoppe over til Putin. Det er noget af det, der er på spil med Viktor Orbans Ungarn og Recep Erdoğans Tyrkiet. Hvis der er noget, Putin ønsker sig, så er det at undergrave den europæiske enighed. Det er lettere at få den stormagt, han ønsker sig, hvis landene står alene og ikke samlet,« siger Henrik Breitenbauch.