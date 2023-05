Frikendt for voldtægt. Men dømt for seksuelt overgreb og æreskrænkelse.

Alligevel vil Donald Trump-bussen køre ufortrødent videre mod igen at indtage Det Hvide Hus, efter at (endnu) en retssag tirsdag blev afsluttet.

Det vurderer Frederik Hjorth, der forsker i amerikansk politik og vælgeradfærd.

»Sagen her vil få minimal eller ingen betydning for Donald Trumps præsidentdrømme,« vurderer lektoren ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet:

E. Jean Carroll og Donald Trump. Foto: KENA BETANCUR, ANDREW KELLY Vis mere E. Jean Carroll og Donald Trump. Foto: KENA BETANCUR, ANDREW KELLY

»Og det bunder i, at han har haft lignende sager bag sig, som ikke har svækket ham. Han er vant til at skulle forholde sig til den slags anklager, så det her er klart i teflonkategorien.«

I den opsigtsvækkende sag havde E. Jean Carrol anlagt et civilt søgsmål mod den tidligere præsident, hvor hun havde beskyldt ham for at have voldtaget hende for næsten 30 år siden og derefter ærekrænket hende ved at nægte, at det var sket.

Frederik Hjorth drager en direkte parallel til den famøse 'grab them by the pussy'-optagelse, der kom frem på det værst tænkelige tidspunkt for Donald Trump: I oktober 2016 – altså umiddelbart inden præsidentvalget det år.

»Dengang lignede det en seriøs politisk omkostning for Trump, ikke mindst fordi republikanske eliter tog afstand fra ham. Men de vendte tilbage inden valget, og Trump vandt som bekendt,« siger forskeren:

E. Jean Carroll ses her i forbindelse med retssagen. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere E. Jean Carroll ses her i forbindelse med retssagen. Foto: STEPHANIE KEITH

»Sådan nogle sager skader kun Trump, hvis det bliver en skandale internt i det republikanske parti: Altså at andre republikanske lederskikkelse bruger det som afsæt til at distancere sig fra ham. Det er der ingen, der har gjort denne gang. Og intet tyder på, at nogen har tænkt sig at gøre det.«

At vælgerne indtil videre ser ud til at hænge ved – også i forhold til de foreløbige meningsmålinger – skyldes det hårde og ultraloyale partiskel i USA, lyder det videre.

Og lige bortset fra en anden verserende retssag, hvor Donald Trump faktisk risikerer fængselsstraf i forbindelse med de såkaldte tys-tys-penge udbetalt til pornostjernen Stormy Daniels, ser Frederik Hjorth i virkeligheden en helt anden udfordring for hans forhåbninger om igen at blive præsident.

»I mine øjne er det en langt større trussel for Donald Trump, at han er blevet synligt ældre og ikke fremstår med helt samme energi, som han havde for syv år siden,« siger han:

»Den energi var et stort aktiv for ham i 2016, og når han virker lidt mere slidt er det en større politisk udfordring for ham end de her sager, der allerede er indbagt i vælgernes opfattelse af Trump.«

Donald Trump blev tirsdag dømt til at betale E. Jean Carrol en erstatning på 34 millioner kroner. Foreløbig lyder det, at den tidligere præsident vil anke dommen.