Donald Trumps brev til præsident Recep Tayyip Erdogan er både højst usædvanligt, tvetydeligt og typisk Trump.

Således lyder dommen fra USA-ekspert Philip Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com.

Brevet, der forleden landede på den tyrkiske præsidents bord, indeholdt fraser som ‘lad være med at være en hård fyr’ og ‘lad være med at være et fjols’ samt trusler om, at Trump vil ødelægge den tyrkiske økonomi.

»Det er et meget usædvanligt brev. Særligt sprogbruget er iøjnefaldende. Det er meget ligetil og ikke særlig statsmandsagtig kommunikation,« forklarer Philip Ulrich og fortsætter:

»Eksempelvis lyder ‘don’t be a tough guy’ jo som noget, der er taget ud af en film.«

USA-kenderen kan ikke huske at have set noget lignende fra andre statsledere. Til gengæld matcher brevets ordlyd Trumps generelle kommunikation, der ofte foregår på Twitter.

»Det er meget Trumpsk, og det bærer tydeligt præg af, at det ikke har været igennem den sædvanlige proces med rådgivere,« siger Philip Ulrich.

Han uddyber, at Trump foretrækker at klare håndtering af andre statsledere personligt. Af samme årsag har han ifølge USA-kenderen også skilt sig af med flere ministre og rådgivere, hvor samarbejdet ikke er gået efter Trumps hoved.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt — Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019

»Han har langsomt men sikkert sat den sikkerheds- og udenrigspolitiske proces ud af kraft.

»Han mener, han er bedst egnet til at klare det selv på grund af sin erfaring som forretningsmand.«

Brevet bidrager imidlertid kun til de meget tvetydige billeder, der i forvejen er tegnet af USA’s holdning til krisen i det nordlige Syrien.

Først trak Trump de amerikanske styrker ud af området, der er styret af de kurdiske YPG-styrker. Noget, både præsidentens bagland, modstandere og medier stillede sig uforstående overfor.

Dernæst rykkede Erdogans tyrkiske styrker ind i området med angreb, der har kostet adskillige liv.

Det fik Trump til først at true med og siden indføre sanktioner mod Tyrkiet. Erdogan skulle indgå våbenhvile, lød det. Noget, den tyrkiske regeringsleder nægter.

»Tirsdag sagde Trump så, at kurderne ikke er engle. Han kører i begge vejsider, og det skaber et meget forvirrende billede af den amerikanske politik,« fortæller Philip Ulrich og afslutter:

»I omverdenen vil man sige, at det er ukoordineret. Der er ikke styr på det, og det har de andre stats- og regeringsledere for længst gennemskuet. Brevet understreger kun dette.«