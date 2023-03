Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De står nærmest i kø for at møde ham.

Både Frankrigs præsident Macron og EU-chefen Ursula von der Leyen rejser således til Kina i næste uge. De vil mødes med Xi Jinping.

Til Dagbladet siger den norske seniorforsker og Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr.

»Kina har i mange år været vældig vigtig for europæiske lande af flere grunde, specielt økonomiske. Nu, i den sikkerhedsmæssige situation, som Europa står i på grund af krigen i Ukraine, er det blevet endnu mere akut at formidle de europæiske interesser til Kina.«

Han mener, at det er en hårfin balance, når de europæiske ledere skal tale med Kinas leder.

»Kina er en meget vigtig aktør i europæiske økonomi og andre internationale spørgsmål. Vi er helt afhængige af Kina for at løse store problemer – hvad enten vi kan lide det eller ej.« siger han.

Xi Jinping mødtes for nylig med Ruslands præsident Putin, hvor førstnævnte præsenterede en fredsplan for den igangværende krig.

»Lige siden Rusland invaderede Ukraine, har europæiske stormagter forsøgt at få Kina til at forstå, hvor alvorlig situationen er for Europa. Europæiske ledere har gentagne gange bedt Kina om at bidrage til en løsning på konflikten og understreget, hvor katastrofalt det vil være, hvis Kina aktivt støtter Ruslands krigsførelse,« siger Gåsemyr.

Et er at tage af sted til Kina, noget andet er så, om der kommer noget ud af bestræbelserne. Det kan Gåsemyr godt have sine tvivl om.

»De europæiske ledere er klar over, at Kina ikke kommer til at gøre noget, som er upopulært i Rusland, men det vil blive opfattet som en succes, hvis man kan få kineserne til at udtrykke forståelse for det europæiske synspunkt. Vi skal nok forvente, at Kina endnu engang meddeler, at landet ikke vil bidrage aktivt i Ruslands krigsførelse,« siger han.