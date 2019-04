Angrebene i Sri Lanka kommer som en overraskelse.

Det fortæller lektor Mikkel Wilther Kaagaard, der har skrevet en bog om Sri Lanka og fulgt situationen i landet gennem flere år.

Han peger på, hvem der eventuelt kunne stå bag.

»Det mest sandsynlige er, at det enten er en muslimsk gruppe inspireret af IS (Islamisk Stat) eller nogen, der har kæmpet for IS og er kommet hjem. Men det er ikke nogen, der har været aktive i Sri Lanka. Uanset hvem der står bag, kommer det som en overraskelse,« siger han og understreger, han selvfølgelig kun kan gisne om, hvem der står bag.

Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. - A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and churches holding Easter services in Sri Lanka on April 21, killing nearly 160 people, including dozens of foreigners. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP) Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI Vis mere Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. - A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and churches holding Easter services in Sri Lanka on April 21, killing nearly 160 people, including dozens of foreigners. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP) Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI

Det er de første alvorlige angreb i landet i de seneste 10 år.

Efter borgerkrigen mellem tamilske separatister kendt under navnet ‘De Tamilske Tigre’ og regeringsstyrker, der sluttede i 2009, har der været en krigstræthed i landet og derfor relativt fredeligt, fortæller lektoren.

Og det vil undre ham gevaldigt, hvis det det er ‘De Tamilske Tigre’, der står bag angrebene, da de ifølge ham er så godt som udslettet.

Han mener altså, det mest sandsynlige vil være, at det er en ekstremistisk muslimsk gruppe, der står bag, og hvis ikke det, vil lektoren tro, det kan være nogle yderliggående grupper i det buddhistiske miljø.

Foto: ISHARA S. KODIKARA Vis mere Foto: ISHARA S. KODIKARA

Han fortæller nemlig, at der er en etnisk uro i landet:

»Det bunder i en lang uenighed om, hvorvidt Sri Lanka skal være et multikulturelt samfund med lige rettigheder for alle, eller et buddhistisk samfund med fortrinsret for den buddhistiske religion.«

»Hvis det bliver multikulturelt, er der nogen, der ser det som en vej direkte til, at Sri Lanka går under og bliver en del af Indien,« siger Mikkel Wilther Kaagaard.

Han slår dog fast, at der skal meget til, før han tror, det her kan udvikle sig til en borgerkrig. Men hvis regeringen laver visse tiltag efter angrebene, kan han frygte en uheldig udvikling.

Borgerkrigen i Sri Lanka - En 26 år lang borgerkrig mellem tamilske separatister og regeringsstyrker sluttede i 2009. - Mindst 100.000 mennesker mistede livet under den langvarige konflikt, som blev afsluttet, da militæret gennemførte en langvarig og omfattende storoffensiv mod De Tamilske Tigre. Bevægelsen blev dengang totalt nedkæmpet. - Sikkerheden er nu blevet skærpet over alt i Sri Lanka, som har omkring 22 millioner indbyggere. - 70 procent er buddhister, 12,6 procent er hinduister, 9,7 procent er muslimer og 7,6 procent er kristne, viser en statslig opgørelse fra 2012. Kilde: Ritzau

»Faren er selvfølgelig, hvis der også bliver slået hårdt igen på en eller anden vis. Hvis regeringen laver tiltag, der går ud over uskyldige muslimer, så kan man sige, man kan få radikaliseret befolkningen på samme måde, som det skete med tamilerne,« siger han.