Tirsdag morgen kollapsede Nova Kakhovka-dæmningen i Kherson-regionen i det sydlige Ukraine, efter den blev sprængt i luften.

Det er fortsat usikkert, hvad der fik dammen til at kollapse, og hvem der står bag, men tirsdag var den tyske kansler Olaf Scholz ude at sige, at det efter alt at dømme er 'en aggression fra russisk side for at stoppe den ukrainske offensiv'.

Ifølge Jacob Kaarsbo vil et angreb mod dæmningen ikke være en fordel for den part, der planlægger at udføre et større angreb, som alt tyder på, at ukrainerne vil.

»Man kan sige, at dem der regner med, at de skal angribe, og det tillader jeg mig at sige, at ukrainerne har planer om, det er ikke en fordel for dem, at den bliver sprængt.«

Dæmningens kollaps har resulteret i store oversvømmelser, og ifølge den ukrainske guvernør i Kherson-regionen befinder 16.000 personer sig i en kritisk zone.

Men i forhold til den berygtede ukrainske modoffensiv, så er dæmningens kollaps ikke noget, der vil sætte Ukraine tilbage.

»Jeg tror ikke, det er et særligt stort setback. Det siger de jo også selv, de har kalkuleret det med. De har jo masser af folk fra hjemmeværnet og beredskabet til at tage sig af evakueringer. Det bruger de ikke kampenheder til. Jeg tror, de fortsætter uantastet med det, de har gang i.«

Ser man på den omtalte modoffensiv, så har spekulationerne hængt i luften de seneste måneder.

Det ukrainske forsvarsministerium har netop offentliggjort en video af soldater, der tysser med en opfordring om at være tavs om enhver potentiel nyhed om en modoffensiv.

Ukraines viceforsvarsminister Hanna Maliar sagde også, at Ukraine var ved at ' gå over til offensive handlinger' langs dele af fronten, men afviste, at det var en del af en større operation.

»Den forberedende fase er jo startet og har egentlig kørt et stykke tid. De laver alle de her angreb i baglandet. Der har været angreb inde i Belgorod, som jo også er for russiske styrker derovre. Så på den måde kan man godt sige, at det der ikke er startet, det er landkrig,« siger Jacob Kaarsbo og fortsætter:

»En landkrig, hvor man indsætter nogle af de moderne udrustede enheder. Men det vil jo nok komme. De slag, vi har set de sidste dage, hvor ukrainerne har angrebet, har heller ikke været en hovedoffensiv. Men snarere sådan nogle angreb, der skal til for at teste, hvor stærke russerne var i et givet område.«

Følg udviklingen i Ukraine-krigen i B.T.s LIVE-blog lige her.