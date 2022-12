Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kom tirsdag med en sjælden erkendelse om krigens udvikling i flere af de ukrainske regioner.

Det kan der være flere årsager til.

Det mener i hvert fald Tom Røseth, der er hovedlærer i Efterretning på den norske Forsvarets Højskole, skriver VG.

Siden Putin indledte sin krig i nabolandet for nu mere end 300 dage siden, er det meget sjældent set, at han giver udtryk for, at alt ikke går efter planen eller som smurt.

Her ses et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Her ses et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL METZEL

Alligevel var det ifølge Reuters det, han gjorde i en videotale til de russiske sikkerhedsstyrker tirsdag.

»Situationen i folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk, så vel som i regionerne Kherson og Zaporizjzja, er ekstremt vanskelig,« skal Putin have sagt i videoen, som nyhedsbureauet har set.

Tilbage i september annoncerede Putin – på baggrund af en række ulovlige folkeafstemninger, som Ukraine og store dele af Vesten også beskylder for at være falske – at man havde annekteret de fire nævnte regioner.

Det stoppede dog langt fra kampene i områderne, og efterfølgende tilbageerobrede de ukrainske styrker blandt andet den vestlige del af Kherson, ligesom der fortsat udkæmpes slag alle stederne.

Til VG fortæller Tom Røseth, at der kan være flere grunde til, at Putin nu kommer med den erkendelse.

»Der er et budskab til befolkningen i de områder om, at situationen er udfordrende. Jeg synes, det er en forventningsafstemning,« siger han og tilføjer:

»Han forbereder den russiske befolkning på, at der kan komme ukrainske modangreb, som de ikke vil være i stand til at stoppe.«

Derudover kan udmeldingen også skyldes, at det kan give Putin en mulighed for at forsvare de stramninger, han har annonceret.

For samme dag, som han kom med erkendelsen, fortalte han også, at den russiske sikkerhedstjeneste FSB blandt andet skal øge overvågningen af landets egne grænser og af befolkningen – for at 'bekæmpe' fremvæksten af nye trusler fra både ind- og udland.

Krigen i Ukraine omtales fortsat af den russiske præsident som 'en særlig militæroperation'.