Terrorangrebet 11. september 2001 blev et nationalt traume i USA. 2.977 døde under angrebene på World Trade Center, Pentagon og i det fly, som styrtede ned, da passagererne forsøgte at tage kontrollen fra terroristerne.

Til jul frygter eksperter, at coronavirussen vil kræve det samme antal dødsfald i USA som det skelsættende terrorangreb – om dagen, vel at mærke.

»Vi kan være vidner til et 9/11 hver dag til jul,« siger Peter Drobac, som er læge med speciale i smitsomme sygdomme og folkesundhed ved universitetet i Oxford, til Newsweek.

Virologer og epidemiologer frygter, at Thanksgiving – hvor mange amerikanere rejser på tværs af statsgrænser for at mødes med deres familier – vil få både smittetallene og antallet af coronarelaterede dødsfald til at stige frem mod julen.

Kunstner Suzanne Firstenberg's udstilling udenfor DC Armory I Washington D.C. I Suzanne Firstenberg's værk, er der sat et hvidt flag for hver person der er død af Covid-19 i USA.

Og allerede nu nærmer USA sig daglige coronarelaterede dødstal på niveau med antallet af ofre for terrorangrebet 11. september – uden at vi i øvrigt skal sammenligne de to vidt forskellige begivenheder som et terrorangreb og en pandemi er.

De sidste to uger er der dagligt blevet registreret over 2.000 coronarelaterede dødsfald. Lørdag var tallet 2.527.

Ifølge Johns Hopkins University – som overvåger udviklingen i coronapandemien på verdensplan – er over 281.000 døde med coronavirus i USA.

Over 14,5 millioner amerikanere er eller har været smittet med coronavirus.