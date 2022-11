Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der vil komme protester og kritik. Men da det umistænkeligt ser ud til at være utilsigtet, at missilet har ramt Polen, så ser det ikke ud til, at der sker mere.«

Sådan lyder det fra Claus Matthiesen, der er studielektor i Forsvarsakademiet, om den seneste udvikling, efter et missil faldt ned i Polen tæt på den ukrainske grænse.

Onsdag morgen er det meldt ud fra amerikanske myndigheder, at alt tyder på, at missilet blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil.

»Jeg vil ikke sige det, indtil vi har undersøgt det fuldstændig, men det er usandsynligt med de projektilbaner, at det er affyret fra Rusland, men vi må se,« sagde USAs præsident, Joe Biden, i morges til Reuters.

»Uanset om det viser sig at være et ukrainsk eller russisk missil, er det ikke nok til at udlede en alvorlig reaktion fra Nato. Det viser reaktionen fra Joe Biden også,« siger Claus Matthiesen.

Torsdag klokken 10 holder Nato hastemøde om situation efter missilnedslaget.

Modsat Ukraine er Polen nemlig medlem af Nato, og siden missilnedslaget tirsdag aften kom frem, har det været diskuteret, om Artikel 5 i den såkaldte Washington-traktat – der omhandler, om et angreb mod et eller flere af Natos medlemmer skal betragtes som et angreb mod dem alle – skal tages i brug.

Ligeledes er der talt om et brud på Artikel 4 i Nato, der betyder, at deltagerne vil rådføre sig med de andre lande, når nogen af deltagernes territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet.

Det, mener Claus Mattiesen, ikke længere er aktuelt at tale om.

»Der vil komme stærk kritik, men jeg vurderer ikke, der vil komme mere fra Nato, da skaden er for begrænset til det. Jeg hælder mest til, det er et ukrainsk missil, der ved teknisk fejl eller på anden vis er kommet ud af kurs og slået ned i den polske grænseby,« siger han.

Men hvad skal det Nato-møde klokken 10 så til for?

»Det skal sikre, at medlemslandene bliver helt orienteret om, hvad der er sket, og så skal der komme en samlet reaktion. Som det er ser ud nu, så bliver reaktionen nok ikke så hård, hvis det viser sig ikke at være sendt fra Rusland. Men i den anspændte situation, vi er i, skal der nok komme kritik af, at det kunne ske, men nok ikke mere end det,« siger han.

Hvis det er et ukrainsk missil, hvad vil det så betyde for Ukraine?

»Viser det sig at være et vildfarent missil, er det en tragisk ulykke, og Ukraine vil nok komme med erstatning eller lignende til de ramte og pårørende i Polen,« siger han.