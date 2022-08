Lyt til artiklen

Stormvejret som den finske statsminister, Sanna Marin, i den seneste tid har været i, er efterhånden ved at have lagt sig.

Det er sket, efter der er blevet lækket videoer af Sanna Marin, hvor hun var til fest og på natklub. Det lagde et pres på den finske statsminister og førte til, at hun måtte tage en narkotest, der viste sig at være negativ.

Det har skabt heftig debat om, hvordan en statsminister kan tillade sig at opføre sig i privaten.

Göran Djupsund, som er professor i statskundskab ved det finske Åbo Akademi, mener, at oppositionens pres for at få hende til at tage en narkotest var en unødvendig mistænkeliggørelse. Det skriver norske Dagbladet.

»Hun blev mere eller mindre tvunget til at gøre det på grund af oppositionens mistænkeliggørelse. De har udnyttet sagen og taget det så langt som muligt,« siger han til det norske medie.

Göran Djupsund udelukker ikke, at statsministerens køn og alder har betydning, men det ikke udelukkende har handlet om det.

Han peger på, at Sanna Marin har brugt sociale medier aktivt og til tider har delt indhold af 'ret privat karakter'.

»Gennem næsten hele hendes periode som statsminister har ældre mænd haft svært ved tolerere hendes popularitet. De har skudt mod hende med skarpe pile, så der er nogle, der ser på denne periode med tilfredsstillelse,« siger Göran Djupsund.