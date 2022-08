Lyt til artiklen

Oversvømmelserne, der for nylig hærgede nationalparken Death Valley, er en »historisk begivenhed«.

Således lyder det, ifølge The Guardian, fra Daniel Berc, der er meteorolog ved National Weather Service Las Vegas.

Han mener, at et regnskyl af den kaliber – og med de problemer, det skabte – er en »1000-års begivenhed«, forstået på den måde, at sandsynligheden for, at det sker et givent år, er sølle 0,1 procent.

Dog var det et lignende tilfælde tilbage i 2004, hvor to mennesker sågar mistede livet, da deres biler blev revet med af det kraftige regnskyl og alle vejene i området var lukkede i ti dage.

Over Furnace Creek, en by i Death Valley, faldt der ifølge talsmand for parkmyndighederne, Amy Wines, 37 millimeter – noget, der dog er lige under rekorden, som blev sat i 1988.

I løbet af et år falder der normalvis 55,9 millimeter regn i Death Valley, som er det tørreste område i hele USA, på et helt år.

Men hændelser som denne, der ellers anses for at være en sjældenhed, er i støt stigning.

Ifølge forskere bliver ekstreme vejrforhold, forårsaget af klimakrisen, mere og mere sandsynlige i USA.