»Det er akkurat det samme falske påskud, Rusland brugte for at retfærdiggøre invasionen i Ukraine.«

Sådan siger den ukrainske talsmand, Oleg Nikolenko, om truslerne, som russerne nu kommer med om den moldoviske republik, Transnistrien.

Torsdag advarede Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov om, at enhver handling, der vil bringe russiske interesser i Transnistrien i fare, vil blive betragtet som et angreb på selve Rusland.

Transnistrien er en russisk-støttet udbryderrepublik på moldovisk territorium, og russerne har siden 2006 haft det, de kalder for 'fredsbevarende styrker' i republikken.

Lavrov says Moscow will spare no effort in defending the Russian speaking population in Moldova. We have seen that. This was the exact false pretext Russia used to justify its invasion of Ukraine. We express our full support to Moldova’s sovereignty and territorial integrity. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022

»Moldova må forstå, at trusler mod russiske fredsbevarende styrker i Transnistrien vil blive anset som et angreb på Rusland,« lød det fra den russiske udenrigsminister.

Oleg Nikolenko, som er talsmand for det ukrainske udenrigsdepartement, skriver på Twitter, at det lyder som noget, verden har hørt før.

»Lauvro siger, at Moskva ikke vil spare på noget for at forsvare den russisktalende befolkning i Moldova. Dette er akkurat det samme falske påskud, som Rusland brugte for at retfærdiggøre invasionen i Ukraine.«

Og det er den norske ekspert Tom Røseth fra Forsvarets forskningsinstitut i Norge enig i.

»Der er helt åbenlyse paralleller med situationen i Donbas. De har allerede styrker i området (i Transnistrien, red.) og bruger påståede overgreb mod russisksproglige for at bruge militær indgriben,« siger han til avisen Dagbladet og tilføjer, at Moskva ikke har belæg for at komme med sådanne påstande.

Den norske ekspert undrer sig over, at udmeldingen kommer nu.

»Det er overraskende. Moskva har nok på tallerkenen med krigen øst og syd i Ukraine og har ikke militær kapacitet til at strække sig yderligere.«

De eksplosioner, der har været i Transnistrien de seneste måneder, mistænkes for at være falske flagoperationer fra russisk side.

»Det kan være for at destabilisere situationen i Transnistrien som et påskud for en mulig militær intervention fra Rusland.«