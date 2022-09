Lyt til artiklen

Først var det atomkrig, der blev brugt som våben. Nu er det gassen.

Tirsdag aften meddelte Gazprom nemlig, at de stopper for gaseksporten til Frankrig, efter EU-Kommissionen annoncerede drastiske tiltag.

Det fik den franske regering til at anklage Rusland for at bruge gaseksporten som et »krigsvåben mod Vesteuropa, og at vi må forberede os på det værste.«

Og nu er det op til de politiske topledere i Europa, om det vil lykkes Rusland at udløse social uro. Sådan fortæller Geir Hågen Karlsen, der er oberstløjtnant og lærer på Forsvarets Højskole (FHS) ifølge VG.

»Energikrisen er den store joker mellem Rusland og Vesten nu. Mange peger på, at Ruslands videre strategi er at bidrage til så stærk politisk og folkelig utilfredshed, at NATO-landene på sigt vil være villige til at indgå kompromiser i krigen i Ukraine,« fortæller han.

Han understreger, at »den russiske manipulation« af energipriserne ser ud til at være det eneste, de har fået til at fungere under krigen.

Ruslands energieksport til Europa er blevet reduceret med 75 procent indtil videre i år, ifølge Reuters. Mange europæiske lande er ved at udarbejde kriseplaner. Specielt også fordi vinteren nærmer sig.