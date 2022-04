De seneste måneder er den russiske præsident Putins ord blevet målt og vejet nøje. Og med god grund.

Det er ham, som står i spidsen for invasionen af Ukraine, og ham der rasler med sablen over for Vesten.

Udmeldingerne fra Kreml og præsident Putin selv er dog ofte blandede og skaber tvivl om, hvad der er sandhed og propaganda.

Og det kan i sig selv have en vis fordel, forklarer Ketil Raknes, som er ekspert i retorik, til det norske Dagbladet.

»Når det, man siger, ikke har en eneste sammenhæng med virkeligheden, er det nemt at ændre historien,« siger han.

Men det mest interessante er det skift i den russiske kommunikation, som Ketil Raknes og andre eksperter og iagtagere har bemærket.

I begyndelsen af krigen - eller specialoperationen, som Putin kalder den - har det været sparsomt med udmeldinger fra Kreml og Putin.

I takt med krigens udvikling henover de seneste to måneder har det dog ændret sig.

Putin optræder i flere tv-taler og italesætter, hvordan man strategisk vil skåne russiske soldaters liv og værne om deres sikkerhed.

Et eksempel er et tv-transmitteret møde i Kreml torsdag, hvor Putin ses i samtale med forsvarsminister Sergej Shoigu.

Samtalen handlede om den strategisk vigtig by Mariupol i Ukraine. Putin erklærede erobringen af byen for en succes og kom også med en ny melding.

For der er stadig ukrainske soldater og civile på stålværket Azovstal i byen.

»Jeg anser det foreslåede stormangreb på industrizonen i Mariupol for unødvendig,« sagde Putin og understregede, at beslutningen blev truffet for at skåne russiske soldater.

Ifølge Ketil Raknes står Putin i en ny situation, hvor han på grund af de store tab i krigen skal retfærdiggøre operationen.

Putin skal med andre ord overspille de militære succeser i Ukraine.

»Russerne er desperate efter at vise en fortælling, der handler om russisk fremgang og sejr.«

»Den nye strategi er at ændre historien i takt med, hvad der sker på jorden, for så at sige, at det var planen fra begyndelsen.«

Og de russiske medier fortæller den historie, som Putin vil fortælle, påpeger Kjetil Raknes.