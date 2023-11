»Beslutningen er taget.«

Sådan lyder det fra en kilde, når det kommer til den russiske præsident, Vladimir Putin, og hans planer i forbindelse med næste års valg. Men det er ikke sikkert, at hans planer slutter der.

Sådan lyder det fra Iver B. Neumann, der er Rusland-forsker og direktør for Fridtjof Nansens Institut (FNI), i et interview med norske Dagbladet.

Han spår, at Putin vil forsøge at holde fast i magten i længere tid, end blot den kommende valgperiode.

Her ses Vladimir Putin under en ceremoni den 9. november. Foto: Stanislav Filippov/AFP/Ritzau Scanpix

»Han bliver siddende som præsident, indtil han bliver væltet eller dør,« vurderer Neumann.

Indtil videre har Vladimir Putin ikke offentligt meldt noget ud om sine planer forud for det kommende russiske præsidentvalg, der finder sted til foråret næste år.

Men til nyhedsbureauet Reuters kunne seks kilder i sidste uge berette, at Putin efter sigende skal have besluttet sig for at stille op.

Hvis han gør det – og såfremt han vinder – vil det holde ham ved magten frem til mindst år 2030.

Næste år skal det afgøres, hvem der skal være Ruslands præsident frem til 2030. Vladimir Putin forventes at stille op igen. Foto: Turar Kazangapov/Reuters/Ritzau Scanpix

»Beslutningen er taget – han vil stille op,« lød det fra en af kilderne, som hævdede at have kendskab til planlægningen og udtalte sig på betingelse af anonymitet.

En anden kilde, som også hævder at have kendskab til Kremls overvejelser, fortalte derudover, at Putins rådgivere forbereder sig på hans deltagelse i valgkampagnen, mens en kilde fortalte, at en koreograferet antydning vil komme inden for et par uger.

Men hvis den i dag 71-årige Putins helbred holder, og hvis han anvender de valglove, han selv har fået gennemført – som blandt andet har forlænget valgperioderne med to år og gjort det muligt for ham at stille op flere gange – vil han kunne sidde som præsident til 2036.

Til Dagbladet forklarer Iver B. Neumann, at han på ingen måde er overrasket over, at Putin ser ud til at klamre sig til magten.

»Det er en almindelig diktatorfælde. Når han først har siddet på tronen i et par år, kan han ikke forestille sig, at landet kan klare sig uden ham. Det er standardtænkning, noget som Robert Mugabe er et skoleeksempel på. Han blev båret ud fra sin plads, da han var 92-93 år gammel,« siger han med henvisning til lederen af Zimbabwe fra 1987 til 2017, der blev væltet ved et militærkup.

Videre forklarer Iver B. Neumann, at fok, der har været ved magten lige så længe som Putin, kan få en følelse af, at man er 'uundværlig for et land', og at det kan være farligt at opgive magten frivilligt.

Både fordi, man finder det unaturligt, men også fordi, man ifølge eksperten kan risikere, at dem, der følger efter, kan komme efter én.

Putin kom til magten første gang i 1999, efter Boris Jeltsin trådte tilbage og pegede på ham som sin efterfølger.

Siden har han siddet på magten – med undtagelse af årene 2008 til 2012, hvor han var premierminister, mens Dmitrij Medvedev, der er hans trofaste støtte, sad på præsidentposten.