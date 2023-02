Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Krigen i Ukraine ser ud til at strække sig lang tid endnu, men en ekspert vurderer, at Putin allerede har tabt på et helt særligt område.

Det skriver Financial Times, der har interviewet hedgefondsmanageren Pierre Andurand.

Andurand der har en baggrund som energihandler hos Goldman Sachs og Vitol har skabt sit navn ved at forudsige nogle af de største ændringer inden for olie- og energisektoren.

Og han mener, at Putin har tabt energikrigen, fordi han undervurderede gasimportørernes evne til at tilpasse sig den nye verdenssituation.

»Jeg mener, at det her var en gigantisk fejlvurdering af Putin om, hvem der havde pressionsmidlerne, på samme måde som han fejlbedømte, hvordan Ukraine ville slå tilbage, og Vesten ville stå sammen,« siger Andurand i interviewet.

Andurand fortæller yderligere, at selvom de ekstremt høje naturgas- og elpriser var meget skadelige for verdensøkonomien, så er vi altså tilbage på et mere fornuftigt niveau nu.

Det betyder, at hvis gaspriserne forbliver der, så vil der være mindre fare for inflation og højere renter.

Ifølge hedgefondsmanageren så har Rusland mistet sin største kunde for altid, og det kommer, ifølge Andurand, til at tage mindst et årti at sammensætte de fornødne rørledninger for at sende gassen til Asien.

I januar faldt Ruslands olie- og gasindtægter så meget, at de havde det største budgetunderskud siden 1998.