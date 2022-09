Lyt til artiklen

I en sjælden tale til nationen annoncerede Vladimir Putin onsdag en delvis mobilisering af landets hær.

Årsagen til det kan blandt andet findes i, at den russiske præsident har malet sig op i en krog og 'fanget sig selv'.

Sådan lyder det fra Rusland-eksperten og den fungerende fagchef ved Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva, til Dagbladet.

Til det norske medie forklarer hun, at Rusland de seneste måneder har forsøgt at lokke nye soldater til – for at blive sendt til Ukraine. Eksempelvis med penge.

Foto: MAXIM SHIPENKOV

Men det er ikke rigtig lykkedes:

»Så nu vil de gøre det med magt i stedet. Den russiske nationalgarde Rosgvardija udøver vold på vegne af staten og tæsker demonstranter, der er imod krigen. Staten pisker folk ind i krigen. Slet og ret. Putin har fanget sig selv i en situation, som han ikke ved, hvordan han skal komme ud af,« forklarer Inna Sangadzhieva.

Efter den russiske præsident holdt sin tale onsdag, blev flybilletter ud af Rusland solgt med rekordfart, og flere tusindvis gik på gaden for at demonstrere.

Ifølge Inna Sangadzhieva kom Putins udmeldinger i talen som 'et chok for mange'.

Foto: ANATOLY MALTSEV

Hun vurderer, at omkring 20 til 25 procent af den russiske befolkning støtter Putins krig, mens en såkaldt 'passiv majoritet' er ved at vågne som følge af gårsdagens nyheder.

Den aktive minoritet er allerede i gaderne, forklarer hun til Dagbladet:

»Nu er der mange russere, som er i chok. Den aktive minoritet har længe været chokeret, men nu spreder chokket sig også blandt den passive majoritet. For eksempel blandt familierne, som nu må give deres sønner, brødre og fædre fra sig,« siger hun med henvisning til, at omkring 300.000 soldater fra den russiske reserve står til at blive mobiliseret til krigen i Ukraine.