To dage efter Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, blev der overført et beløb med kryptovaluta til de påståede kidnappere. Overførslen kom fra politiet, og det var en fejl, har de påstået.

Nu sætter en ekspert i kryptovaluta spørgsmålstegn ved politiets forklaring i et interview med norske Dagbladet.

I et brev, som flere norske medier har fået indsigt i, skrev en af ​​Tom Hagens døtre til rigsadvokaten i oktober sidste år, at politiet forklarede, at pengene ved et uheld blev overført, da en computer brød sammen.

Det er i hvert fald, hvad der ifølge datterens brev, som indeholdere en del kritik af politiets arbejde, skulle være sket. Men er det realistisk?

Spørger man bitcoin- og kryptovalutaekspert Torbjørn Bull Jenssen, så er svaret klart:

»Nej, nej, nej. Du kan ikke sende en bitcoin-besked, bare fordi en pc slukkes.«

Han afviser ikke, at der kan være sket en anden fejl, end den politiet bruger som forklaring. Men noget undrer ham.

For ifølge hans egne undersøgelser, så skulle kryptovalutaen være nået frem til de påståede kidnappere, og det betyder jo, at der har været angivet en modtager.

Han forklarer, at når man for eksempel skriver en e-mail, så er det ikke nødvendigt at angive modtager før mailen er skrevet, og man er klar til at sende den.

Derfor er han i tvivl om, hvorvidt der egentlig er sket en fejl.