Olieprisen topper i sommeren 2022, og så falder den i 2024.

Sådan lyder meldingen fra den administrerende direktør i Rystad Energy, Jarand Rystad, ifølge norske Børsen.

»Det er dynamikken i oliemarkedet. Når man har en høj oliepris, mobiliserer man meget nyt udbud, men der er en forsinkelse på 18 – 24 måneder. Det tager tid fra du beslutter dig for at bore en brønd, til olien kommer op. Så selvom du har en høj oliepris, får du først ny olie på markedet efter et stykke tid,« fortæller han til mediet.

I den forbindelse spår han et kollaps i 2024, hvor priserne ifølge analytikeren vil falde drastisk.

Dog understreger han, at det kan være, OPEC til den tid vil forsøge at påvirke markedet, så kollapset undgås. Det kan de eksempelvis gøre ved at skære ned i egen produktion, som de gjorde under covid.

Men han slår fast, at det ikke vil være så effektivt, at de formår at forhindre, at prisen falder.

I sommer var olieprisen mere end 120 dollar tønden – knap 900 kroner–, mens den nu ligger omkring de 700 kroner. Under et kollaps vurderer Rystad, at man kan se en pris på helt ned til 150 kroner tønden.

Alligevel tror han på, at det kun vil være kortvarigt, at det vil være sådan.