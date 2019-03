Det blev til endnu et nej tak til Theresa Mays aftale om Storbritaniens vej ud af EU.

EU-professor ved Københavns Universitet, Marlene Wind, har fulgt debatterne i det britiske parlament, og endnu engang var forløbet kaotisk:

»Det her er tredje syngende lussing til May og et fuldstændig kaotisk fremtidsperspektiv, for nu må man jo sige, de enten falder ud af EU uden en aftale, eller de finder meget hurtigt ud af at blive enige om at forlænge forhandlingerne et års tid,« siger Marlene Wind til B.T.

Selvom Theresa May har kæmpet for at få de tidligere nej-sigere omvendt til ja-sigere, så blev det alligevel overhængende et nej til Mays Brexit-aftale.

Ja-stemmerne talte 286, mens Nej-stemmerne talte 344. Dermed har Theresa May tabt med 58 stemmer.

Hvad der så skal ske nu er uvist. Men Marlene Wind kan kun henvise til, at vi har at gøre med en meget stædig britisk premierminister.

»Det kan meget vel være, at vi i løbet af et par dage ser hende (Theresa May, red.) træde tilbage. Men man hørte hende sige i debatterne, at hun troede på sin egen aftale, så måske vil hun lægge den frem en fjerde gang til afstemning.«

Dog mener EU-professoren, at det er knap så sandsynligt.

Theresa May kan også kigge mod andre muligheder for en udmeldelse. Men for tredje gang blev det altså ikke afgjort, hvad der skal ske med Storbritanniens afsked til EU.

Reelt viser afstemningen fredag, at det sagtens kan ske, udmeldelsen af EU må lade vente på sig - i lang tid, mener Marlene Wind:

»Enten chrasher det hele d. 12. april, eller vi får en meget lang forlængelse. Briterne kan måske ende med slet ikke at forlade EU.«