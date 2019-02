Indien og Pakistans strid om den omstridte Kashmir-region kan eskalere helt ud af kontrol, lyder det fra Atlantsammenslutningen.

Onsdag kom den foreløbige kulmination på konflikten, der handler om, hvem der har krav på Kashmir-området. Det skete, da Pakistan nedskød to indiske kampfly.

»Det er de voldsomste konfrontationer, vi har set i meget lang tid - siden 1999 - og det er nærmest uoverskueligt at tænke på, hvordan det kan eskalere. Det kan ende ud i noget rigtig grimt. Der er ikke rigtig nogen til at dæmpe det,« siger Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, der beskæftiger sig med sikkerhedspolitik.

For hvem skulle egentlig gå ind og blande sig i den verserende strid?

Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP/RITZAU SCANPIX

»Sådan som FN fungerer for tiden - nemlig slet ikke - kan man ikke rigtig se, at FN får konflikten at falde til ro. Og det er også svært at forestile sig USA gøre noget,« påpeger Lars Bangert Struwe.

Situationen er så tilspændt, at det kan ende med en krig, vurderer han.

»Jeg tror dog ikke, vi får en fuldt eskalerende krig. Men det kan ende i længerevarende kampe mellem de to landes soldater.«

Det ene af de to fly styrtede ned i den pakistanske del af Kashmir, mens det andet styrtede ned på den indiske side. Nedskydningerne sker kort efter, at kampfly fra Pakistan angiveligt krænkede Indiens luftrum ved at flyve ind over den del af Kashmir, der kontrolleres af Indien.